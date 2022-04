Branko, oroscopo weekend e settimana: le previsioni fino al 28 aprile 2022

Oroscopo Branko settimanale dal 22/23 al 28 aprile: le previsioni segno per segno

Sull’ultimo numero del magazine Chi è stato pubblicato l’oroscopo di Branko della settimana fino a giovedì 28 aprile. Andiamo adesso a vedere qui di seguito cosa l’astrologo ha predetto per quanto riguarda l’amore, la fortuna e il il lavoro sui primi quattro segni dello zodiaco presi in esame.

ARIETE: è un periodo in cui state cercando emozioni forti sia nel lavoro che in amore. Questo è un anno in cui cercherete la chiave per ottenere il successo in ogni ambito.

TORO: dopo mesi in cui la situazione non è stata idilliaca finalmente vedrete la luce in fondo al tunnel. Avrete forza fisica e coraggio da vendere.

GEMELLI: purtroppo state vivendo un momento no. Difatti non mancheranno situazioni imbarazzanti, difficoltà di vario genere e ambiguità. Stringete i denti.

CANCRO: vi sentirete vivi come non mai in questi giorni. La fortuna è dalla vostra parte. Insomma sfruttate questo momento d’oro.

Branko, oroscopo del weekend e della settimana fino a giovedì 28 aprile sui successivi segni dello zodiaco: cosa riserva loro il futuro

Branko, nel suo oroscopo settimanale dal 22/23 al 28 aprile pubblicato sull’ultimo numero del magazine Chi, si è poi dedicato nel dare le previsioni su altri quattro segni zodiacali. Di seguito scopriamo i segni più fortunati della settimana.

LEONE: qualche problemino di troppo nei prossimi giorni. Tuttavia la vostra tenacia ed intraprendenza non vi farà scoraggiare.

VERGINE: si raccomanda di non rinunciare ai vostri sogni in amore perchè questo è il momento giusto per fare nuove interessanti conoscenze.

BILANCIA: fate progetti nel lavoro perchè andranno tutti a buon fine.

SCORPIONE: state vivendo un periodo di grazia, ma attenzione perchè proprio oggi potreste avere qualche grattacapo di troppo.

Previsioni di Branko dei prossimi sette giorni fino al 28 aprile: quali sono i segni più fortunati?

L’oroscopo di Branko della prossima settimana fino al 28 aprile 2022 su Chi è poi terminato con le sue previsioni inerenti agli ultimi segni rimasti (QUA per leggere l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: rimandate affari importanti sul lavoro perchè è un periodo in cui è meglio attendere.

CAPRICORNO: il vostro momento idilliaco non conosce davvero limiti.

ACQUARIO: dovrete tirare fuori il coraggio per fare scelte importanti.

PESCI: siate sereni perchè i vostri sogni si realizzeranno a breve.