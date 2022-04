Oroscopo di Branko della settimana prossima: le previsioni fino al 21 aprile

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 16, 2022 , in Oroscopo

Branko, oroscopo weekend e settimana: le previsioni dal 15/16 al 21 aprile 2022

Anche sull’ultimo numero del magazine Chi è stato pubblicato l’oroscopo di Branko settimanale fino a giovedì 21 aprile 2022. Adesso andiamo a vedere quali sono le previsioni sull’amore, la fortuna e i soldi per quanto riguarda i primi quattro segni dello zodiaco presi in considerazione.

ARIETE: questo è il periodo giusto per fare nuovi ed importanti progetti sul proprio futuro. Si consiglia di programmare belle vacanze in giro per il Mondo.

TORO: passerete una vigilia di Pasqua davvero al TOP. Prendetevi questi giorni per rilassarvi finalmente e staccare dal lavoro.

GEMELLI: state vivendo uno dei migliori momenti dell’anno. Andrà tutto bene in amore, nella famiglia e nelle amicizie. Farete nuove conoscenze.

CANCRO: dopo un periodo in cui avete affrontato periodi un po’ bui, finalmente è arrivato il momento della vostra rinascita.

Oroscopo Branko settimanale fino a giovedì 21 aprile: le previsioni segno per segno

Branko, sempre nel suo oroscopo dei prossimi sette giorni dal 15/16 al 21 aprile 2022 pubblicato sul magazine Chi, ha poi posto le sue attenzioni su altri quattro segni zodiacali, dei quali ha predetto amore, fortuna e lavoro.

LEONE: bene la vostra vita sentimentale, ma attenzione al lavoro perchè alcuni colleghi potrebbero avere da ridire sul vostro modo di fare.

VERGINE: siete un po’ nervosetti in questo periodo, ma attenzione perchè arriveranno ben presto tempi migliori. Godevi questi giorni di festa.

BILANCIA: non perdetevi in inutili discussioni, che sicuramente svantaggeranno più voi che gli altri.

SCORPIONE: è arrivato finalmente il momento di iniziare a costruire dopo aver passato tempi difficili.

Oroscopo di Branko della settimana di Pasqua: le previsioni fino al 21 aprile 2022

L’oroscopo della prossima settimana di Branko dal 15/16 al 21 aprile pubblicato sul magazine Chi è poi terminato con le sue previsioni relative agli ultimi segni dello zodiaco ancora da prendere in considerazione (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: sfoderate tutto il vostro fascino affinché possiate ottenere favori ed aiuti dagli altri. Lo sapete anche voi che siete irresistibili.

CAPRICORNO: farete progressi da gigante in questo periodo per quanto riguarda il vostro lavoro. Questa Pasqua andrà benissimo per voi.

ACQUARIO: prendete in considerazione di fare un bel viaggetto nei giorni di Pasqua.

PESCI: anche voi avete affrontato periodi particolarmente complicati, ma adesso è arrivato il momento di ridere alla vita.