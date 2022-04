Brave and Beautiful anticipazioni nuove puntate: Korhan tenta un gesto estremo

Anticipazioni soap turca di Canale5: Korhan sconvolto tenta di togliersi la vita

Continuano gli spoiler sulle nuove puntate di Brave and Beautiful dalle quali si scopre che al centro delle trame ci sarà anche Korhan che sconvolto e deluso per la scoperta di tutti gli inganni della moglie Cahide arriverà a compiere un gesto estremo. La moglie una volta scoperta e con le spalle al muro proverà a dimostrare al marito di essere realmente incinta e che il figlio che aspetta è suo. L’uomo però dopo tutte le bugie non ne vorrà più sapere e continuerà a non fidarsi di lei. Dalle anticipazioni sui nuovi episodi, poi, si apprende che Korludag sopraffatto da questa situazione e dai continui litigi con il padre Tahsin deciderà di togliersi la vita.

Brave and Beautiful spoiler: Suhan e Cesur arrivano giusto in tempo per salvare Korhan

L’uomo è ormai deciso a togliersi la vita e dagli spoiler sulle prossime puntate della soap turca si apprende che l’uomo prima di mettere in pratica il suo proposito scriverà una lettera di addio all’amata sorella Suhan. A questo punto la ragazza insieme a Cesur si recherà nella sua abitazione arrivando giusto in tempo per salvargli la vita e portarlo in ospedale. Fortunatamente tutto andrà per il meglio e l’uomo si riprenderà ma non vorrà più saperne né del padre ne soprattutto della moglie che invece continuerà a chiedere il suo perdono. Korhan di Brave and Beautiful inoltre è convinto che la donna lo tradisca con Bulent.

Soap turca di Canale 5: tutto quello che è successo tra Cahide e il marito

Per capire meglio gli inganni e le bugie di Cahide ai danni del marito occorre fare un passo indietro. Da sempre gelosa della cognata Suhan la donna, che non poteva avere figli, si è rivolta a Hulya, una donna incinta che dopo il parto le avrebbe consegnato il bambino. I piani però vanno in fumo quando la donna resta realmente incinta le comunicherà all’altra donna, che nel frattempo ha dato alla luce Muzaffer. L’ex prostituta arrabbiata prima affronterà la donna e poi racconterà tutta la verità al Kordulag, il quale prima non le crederà ma poi messo davanti a prove audio e video dovrà arrendersi alla realtà dei fatti.