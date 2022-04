Brave and Beautiful, anticipazioni dall’11 al 15 aprile

Cesur non ha intenzione di divorziare da Suhan: spoiler nuove puntate della soap turca di Canale 5

Le anticipazioni della prossima settimana di Brave and Beautiful annunciano che la tormentata storia d’amore tra i due protagonisti sarà come sempre al centro delle trame. Inizialmente la figlia di Tahsin sarà furiosa con l’uomo perché non si è presentato all’udienza per il divorzio. La giovane sarà seguita anche dal padre che intimerà all’Alemdaroğlu di adempiere alla promessa fatta arrivando a minacciarlo nel caso non lo faccia. A casa dell’uomo, in seguito, arriverà anche Riza che gli chiederà ospitalità ma proprio durante la notte l’uomo si accorgerà che c’è un cecchino dietro gli alberi e per evitare che Cesur venga colpito lo proteggerà con il proprio corpo salvandogli la vita. La donna, però, una volta appreso che il suo quasi ex marito ha rischiato di morire si recherà da lui per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Brave and Beautiful prossima settimana: Korhan si scontra con Bulent per colpa di Cahide

Gli spoiler sulle puntate dall’11 al 15 aprile della soap turca svelano che complicati intrighi colpiranno anche Korhan e Cahide. Il figlio di Tahsin ascolterà una conversazione equivoca tra sua moglie ed l’ex fidanzato della sorella e fraintenderà la situazione. Convinto che tra i due ci sia una relazione e che quindi venga tradito affronterà il rivale. Nello specifico l’uomo andrà in un ristorante dove Bulent è insieme con Banu e lo accuserà di essere l’amante dalla moglie. Tra i due ci sarà un duro scontro senza esclusione di colpi. E poi dalle anticipazioni sulla trama della soap turca Cesur ve Güzel si apprende che un misterioso uomo chiamerà Suhan dicendole di avere delle importanti informazioni sull’assassino di Fugen e di essere disposto a cederle in cambio di denaro. La donna però sarà titubante non riuscendo a capire bene se si tratta di una truffa per estorcerle denaro o invece è qualcosa di vero.

Anticipazioni dall’11 al 15 aprile sulla soap turca di Canale 5: Riza mette in atto il suo diabolico piano

Ed infine dagli spoiler di Brave and Beautiful si scopre che Riza inizierà a mettere in pratica il suo diabolico piano che, vi anticipiamo, nei prossimi episodi porterà all’arresto di Cesur. L’uomo dove aver ricevuto uno strano scritto avviserà la polizia, la quale giunta sul luogo indicato troverà un senzatetto che messo sotto pressione confesserà di essere stato assoldato dal padre di Suhan.