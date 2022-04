Carlo Conti, ultima decisione: fatta un’altra scelta sul suo nuovo show

The Band: l’ultima decisione della Rai sul nuovo show musicale che andrà in onda il venerdì sera

Si lavora senza sosta per la preparazione del nuovo programma che Carlo Conti condurrà a partire da venerdì prossimo, 22 aprile, in prima serata su Rai1. E oggi da TvBlog, sempre informatissimo sui dietro le quinte della televisione, scopriamo l’ultima decisione presa dalla Rai, ossia l’allungamento dello show di una puntata: proprio così, la trasmissione avrebbe dovuto terminare venerdì 13 maggio, con il quarto appuntamento, mentre stando alla news lanciata poco fa in rete dal sito menzionato prima, la chiusura avverrà invece il venerdì successivo, ossia il 20 maggio, quindi al quinto appuntamento. Una serata in più, perciò, per lo show con le band protagoniste che, in caso di successo, potrebbe certamente tornare nella prossima stagione anche con un numero maggiore di appuntamenti.

Carlo Conti al lavoro per il nuovo show: andrà in onda dal Teatro Verdi di Montecatini Terme

Non sarà ospitato da un qualunque studio televisivo romano o milanese The Band: andrà infatti in onda dal suggestivo Teatro Verdi di Montecatini, in passato location di vari prestigiosi show, come Serata d’onore di Pippo Baudo e non solo. E’ noto da tempo, inoltre, il cast: a valutare gli otto gruppi musicali che si sfideranno in ogni puntata saranno Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini, mentre i coach-tutor dei concorrenti saranno invece Dolcenera, Irene Grandi, Giusy Ferreri, Marco Masini, Enrico Nigiotti, Francesco Sarcina, Rocco Tanica e Federico Zampaglione.

Ecco perchè The Band andrà in onda con una puntata in più e finirà il 20 maggio

Infine, Blogo ha svelato anche la ragione per la quale Carlo Conti (che recentemente ha spiegato perchè ha accettato la conduzione di questo show) occuperà una serata in più, appunto quella del 20 maggio, come suddetto: il motivo è lo slittamento all’autunno del nuovo programma serale di Mara Venier, previsto in due puntate, che lascerà quindi scoperti gli ultimi due venerdì di maggio, appunto il 20 e il 27 (in quest’ultimo verrà collocata, come abbiamo scritto giorni fa, una puntata speciale di Domenica In che celebrerà il successo e la fine dell’edizione in corso, seppur in un giorno diverso dalla domenica).