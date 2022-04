Domenica In… il venerdì sera! Mara Venier, grande novità in arrivo

Mara Venier, cambia tutto: il suo storico programma in onda con una versione speciale

Come se non bastasse il grande successo nella storica collocazione della domenica pomeriggio, Mara Venier è pronta ad appassionare e intrattenere il pubblico anche di venerdì sera. Il prossimo maggio infatti Domenica In, cavallo di battaglia della Rai, andrà in onda in una speciale versione in prime time, ovviamente con la solita grande conduzione di Zia Mara, sempre più amata dal pubblico. Fino ad oggi il fortissimo programma ha ottenuto ascolti stellari in questa edizione, nonostante la forte concorrenza di Mediaset che ha risposto piazzando nel pomeriggio domenicale la più temibile delle rivali, Maria De Filippi con Amici. Proprio per celebrare la grande annata sarà trasmessa questa speciale puntata di Domenica In piazzata al venerdì sera, precisamente il 27 maggio.

Domenica In, tutti i segreti del programma: ecco come ha sbaragliato la concorrenza

Non c’è stata una puntata in cui Domenica In si sia fatta sottomettere alla concorrenza. Il programma di Rai Uno ha ottenuto settimana dopo settimana sempre più consensi e ascolti, anche nella fascia giovanile. Questo grazie ad uno straordinario lavoro di squadra in cui tutto ha funzionato alla perfezione e grandi ospiti hanno scelto di raccontarsi a cuore aperto davanti alla padrona di casa. Non a caso, dopo la puntata speciale di settimana scorsa, domani pomeriggio Domenica In accoglierà ancora una volta grandi nomi dello spettacolo italiano. In apertura, un ampio spazio per Jovanotti che, con la sua chitarra, ripercorrerà alcune tappe della sua lunga carriera artistica ed accennerà alcune delle sue hit oltre a presentare l’ultimo singolo ‘I Love you baby’, incluso nel suo nuovo progetto discografico ‘Mediterraneo’.

Mara Venier e la grande sorpresa della Rai. Si attende il grande evento

In casa Rai c’è fermento per questo finale di stagione televisiva, con l’estate che ormai è sempre più vicina. Questo significa che presto i riflettori sulla tv si spegneranno per quanto riguarda quest’annata, ma prima che ciò accada Mara Venier si ritroverà a guidare la speciale puntata di Domenica In di venerdì 27 maggio, in onda in prima serata. E’ certo che per l’occasione la tv di stato decida di fare le cose in grande e saranno attesi grandi nomi come ospiti.