Carlo Conti non lo aveva mai confessato: cosa ha fatto quando è nato il figlio

Il conduttore di The Band fa una confessione inedita: “Quando è nato mio figlio mi sono messo a cantare Tanti auguri a te”

Carlo Conti questa sera lo vedremo alla conduzione della seconda puntata di The Band, nuovo talent targato Rai1 basato, come dice il nome stesso, su una serie di band che si scontrano a vicenda per aggiudicarsi la vittoria. Ed il conduttore ha concesso un lunga intervista a Gente in cui oltre a sbilanciarsi sul suo programma ha fatto anche un’inedita confessione privata su cosa ha fatto quando è nato il figlio Matteo:

“La nascita di mio figlio mi ha spiazzato. Ero in sala parto e preso dall’euforia appeno l’ho visto ho iniziato a cantare ‘Tanti auguri a te’ quasi fosse il compleanno!”

Carlo Conti da delle anticipazioni sul suo programma: “Giuria eccezionale e tutor famosi”

Durante l’intervista il conduttore toscano ha fornito delle anticipazioni su The Band. Innanzitutto ha spiegato che il suo obbiettivo e regalare leggerezza a tutti in momento delicato come questo e poi che dare l’opportunità a delle band di esibirsi su un palcoscenico è sicuramente è un modo giusto per stare insieme e capire l’importanza della musica dal vivo. Inoltre Conti ha aggiunto:

“La vittoria per questi ragazzi sta nel potersi esibire accompagnati da otto tutor famosi che si prenderanno cura di loro e davanti ad una giuria eccezionale composta da Gianna Nannini, Carlo Verdone e Asia Argento. Ringrazio molto questo trio per aver accettato l’invito.”

Definendo poi la Argento una forza della natura, schietta e competente e Nannini e Verdone giudici eccezionali che si sono messi in gioco.

Il conduttore ammette: “Sogni nel cassetto? Non ne ho, mi ritengo un uomo fortunato”

Infine Carlo Conti dopo aver fatto un’altra rivelazione inedita ha concluso l’intervista rivelando quali progetti sia in ambito lavorativo che privato vorrebbe realizzare, ma il conduttore di punta di Rai1 artefice di grandi successi come Tale e Quale Show e I migliori anni ha ammesso: “Sogni reali non ne ho, mi ritengo un uomo fortunato e di questo sono molto grato alla vita. Ma forse uno scherzando ce l’ho, mi piacerebbe un rubrica su mare, pesca e immersione a Linea Blu di Donatella Bianchi.”