Carlo Conti lo ha detto per la prima volta: “Porta in faccia a Sanremo”

Festival di Sanremo, il conduttore svela un retroscena: “Non sono riuscito a mettere piede all’Ariston”

Carlo Conti ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magione Oggi. Ed in questa occasione il popolare conduttore ha parlato del suo passato. Ad un certo punto la giornalista ha voluto chiedergli se gli hanno mai sbattuto la porta in faccia nel periodo in cui ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Quest’ultimo ha risposto affermativamente, cogliendo la palla al balzo per svelare un episodio di tanti anni fa:

“Nel 1985 andai a Sanremo con la mia 127 arancione con l’intento di intervistare quanti più cantanti possibili, ma all’Ariston non sono riuscito a metterci piede…”

Il conduttore ha quindi girato da un albergo all’altro, nella speranza di poter incontrare un artista in gara. Tuttavia è stato un buco nell’acqua completo: “Non ho combinato niente…”

Carlo Conti ha avuto la sua rivincita al Festival: “E’ iniziata la nuova era della musica italiana”

Successivamente la giornalista del settimanale Oggi ha fatto presente al conduttore che però tanti anni dopo ha avuto la sua rivincita a Sanremo: “La rivoluzione musicale del Festival è partita dalle sue edizioni…” E il presentatore, il quale ha fatto un appello, ha subito rivelato di aver trovato recentemente una foto del suo Sanremo Giovani del 2016 in cui erano in gara Irama, Mahmood, Ermal Meta, Francesco Gabbani: “E’ iniziata lì la nuova era della musica italiana…” C’è inoltre da segnalare che le sue tre edizioni della kermesse sono state tra le più seguite in assoluto.

The Band, il conduttore fa un’importante precisazione: “E’ un talent show atipico”

La giornalista di Oggi ha poi voluto chiedere a Carlo Conti se con il suo nuovo talent show in onda attualmente il venerdì sera su Rai1 sta cercando i nuovi Maneskin. Il conduttore ha quindi voluto fare subito un’importante precisazione, asserendo che questo è un talent show del tutto atipico: “Non si vincono né soldi né contratti discografici…In gioco c’è la soddisfazione di aver suonato su Rai1 e avere imparato qualcosa…” Si ricorda che proprio domani sera è prevista su Rai1 la seconda puntata del suo programma.