Carlo Conti e Drusilla Foer ospiti di Marco Carrara domani a Timeline

Marco Carrara intervista i conduttori dei David di Donatello 2022 domani mattina su Rai3

Saranno Carlo Conti e Drusilla Foer gli ospiti di Marco Carrara nella prossima puntata di Timeline Focus, il programma del sabato mattina di Rai3 in onda domani, 30 aprile, a partire dalle 10.15. Temi dell’appuntamento: musica, cinema e social. Si parlerà, a proposito di musica, di The Band, lo show del venerdì sera di Rai1 condotto da Carlo Conti, che ha debuttato la settimana scorsa e che tornerà oggi con la seconda puntata. Con i suoi ospiti il giornalista, volto fisso di Agorà, cercherà di capire come sta cambiando la musica anche grazie all’uso dei social, ormai utilizzatissimi al giorno d’oggi.

Timeline Focus, non solo i David di Donatello: ecco gli altri temi della prossima puntata

Vista la presenza, come anticipato nel paragrafo precedente, di Carlo Conti e Drusilla Foer, si parlerà ovviamente anche del ritorno dei David di Donatello, la cui 67esima edizione, condotta proprio dalla coppia Conti-Foer, verrà trasmessa sul primo canale della Rai martedì 3 maggio in prima serata. Quali sorprese riserverà l’attrice toscana che abbiamo visto a febbraio scorso sul palco del Festival di Sanremo? Qual è lo stato di salute del settore del cinema oggi in vista soprattutto della Festa del Lavoro di domenica e che ruolo hanno i social?

Anche la guerra tra i temi di domani del programma condotto da Marco Carrara

Non mancherà, prima della fine della puntata, una riflessione sulla guerra che ormai da oltre due mesi vede la Russia contro l’Ucraina, e sull’importanza che il web ha, mai come in questo preciso momento storico, per sensibilizzare su temi così drammatici. L’appuntamento è fissato, come suddetto, per le 10.15 di domani.

Si avvia al termine l’edizione 2021/2022 di Timeline Focus, particolarmente premiata dagli ascolti, motivo per il quale, se squadra che vince non si cambia, ci aspettiamo il ritorno di Marco Carrara a settembre per un’altra edizione, forte del successo ottenuto non solo quest’anno ma anche nelle passate stagioni.