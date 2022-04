Carlo Conti pronto per The Band: “È diverso da tutti gli altri talent”

Carlo Conti presenta il suo nuovo programma: “Ha un meccanismo diverso dagli altri talent”

Non pago del successo di Tale e Quale Show e Tali e Quali, il conduttore toscano è pronto per cimentarsi in una nuova sfida alla guida di una trasmissione basata sempre sui talenti. E, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, il conduttore ha fornito delle anticipazioni su The Band spiegando di cosa si tratta, il meccanismo e soprattutto una caratteristica principale che lo rende diverso dagli altri talent. Carlo Conti ha ammesso:

“Il premio più bello per questi artisti sconosciuti è la possibilità di esibirsi in Tv davanti a milioni di persone. Tutti potranno sfruttare questa occasione perché, a differenza di altri talent, non sono previste eliminazioni. E nella puntata finale tutti i gruppi potranno far sentire un loro brano inedito.”

Anticipazioni The Band, il conduttore rivela tutto ciò che succederà nella prima puntata

Carlo Conti è pronto a debuttare con il suo nuovo show musicale a partire da venerdì 22 aprile. Ma in cosa consiste questo nuovo talent targato Rai1? In gara ci saranno otto band musicali emergenti che si sfideranno tra di loro. Ciascuno di loro sarà affidato ad un tutor che li seguirà dando consigli e aiuti per preparare le loro esibizioni. Chi sono i tutor è già stato svelato nelle scorse settimane e si tratta di Francesco Sarcina, Federico Zampaglione, Rocco Tanica, Marco Masini, Giusy Ferreri, Dolcenera, Irene Grandi ed Enrico Nigiotti. A giudicare le esibizioni dei talenti ci saranno tre giurati d’eccezione: Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento, ma come anticipato dal conduttore, non ci saranno eliminazioni e dunque tutti arriveranno in finale.

Rai1 punta tutto su un talent, il conduttore toscano: “Darò l’opportunità a giovani talenti di farsi conoscere”

Insomma, Carlo Conti è pronto ed entusiasta per la sua nuova sfida professionale e di recente ha svelato anche cosa c’è dietro la sua scelta di condurre il talent mentre stando alle dichiarazioni riportate dal settimanale suddetto ha ammesso:

“Torno su Rai1 con un nuovo programma in cui darò l’opportunità a giovani talenti del mondo della musica di farsi conoscere dal grande pubblico.”

L’appuntamento con la prima puntata di The Band è per venerdì 22 aprile in prima serata su Rai1.