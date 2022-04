Carmen Di Pietro ai ferri corti con il figlio Alessandro: scoppia la lite

Alessandro Iannoni perde la pazienza: “Non mi faccio condizionare dagli altri”

Nel daytime di oggi del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi, non sono mancate nuove tensioni tra i naufraghi. L’atteggiamento di Alessandro Iannoni continua a non piacere per niente alla madre Carmen Di Pietro, dato che si è lamentata arrivando a sostenere che sia diverso con lei a causa di qualche concorrente. Il giovane naufrago dopo aver discusso con la donna che l’ha messo al mondo si è sfogato affermando: “Svegliati! Non mi faccio condizionare dagli altri”.



Carmen Di Pietro e il sospetto sul figlio: “Qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello”

In Honduras continua la diatriba tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, dopo la scelta di quest’ultimo di non dormire accanto alla madre. La showgirl che nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi si è sfogata dicendo che suo figlio non è più quello di una volta ma un’altra persona, nel daytime che i telespettatori ha seguito oggi si è arrabbiata con lo stesso, esternando un suo sospetto:

“Hai superato il limite. Il percorso di mio figlio non mi sta piacendo, accetto tutto ma non il fatto che si sta ribellando. Qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello, ti ha spiegato male la situazione. Ti avrà detto fai una brutta figura per chi ti vede, diventi come un mammone, ma non è così”.

Il 20enne si è lamentato della madre: “Essere suo figlio ve lo dico per esperienza, è veramente impossibile. Ti sta addosso dalla mattina alla sera, non ti lascia un minuto”, e Edoardo Tavassi ha compreso lo sfogo del suo compagno di gioco: “Per vent’anni sei stato suo figlio e lo sarai ancora, ed è una difficoltà unica”. Nello scorso appuntamento serale del reality, intanto il giovane naufrago ha spiegato il motivo per cui preferisce non dormire vicino alla madre: “Mi voglio evolvere, sto facendo un percorso, mi voglio distaccare da lei”.

Isola, Guendalina Tavassi fa scoppiare una nuova discussione: due naufraghi furiosi

Nel frattempo l’atteggiamento di Guendalina Tavassi a Playa Rinovada ha fatto scoppiare una nuova lite che ha coinvolto tutto il gruppo, non appena è arrivato il materiale necessario per costruire una zattera che dovrà usare soltanto chi rinuncerà alla sua dose quotidiana di cibo ma sarà proprietario di quello che pesca. La sorella di Edoardo ha scatenato l’ira di Clemente Russo e Laura Maddaloni quando ha affermato: “Io l’ho preso e io lo mangio, se voglio offrirvelo ve lo offro altrimenti no!”. Di recente però quest’ultima si è schierata dalla parte della 36enne, quando ha invitato i naufraghi a consumare il riso rimasto: “Mi dispiace darle ragione perchè ha sempre torto, ma ha detto una cosa sensata, quella che praticamente il riso arriva domani”.