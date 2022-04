Isola, Carmen Di Pietro delusa dal figlio Alessandro: “E’ un’altra persona”

Alessandro Iannoni spiega perchè si è distaccato dalla madre: “Mi voglio evolvere”

Nonostante non c’è più alcuna squadra in Honduras, Alessandro Iannoni ha deciso di continuare a dormire distante dalla madre Carmen Di Pietro facendola rimanere delusa dal suo atteggiamento, visto che gli ha detto: “Dimmi la verità. Non sei più il figlio di una volta. E’ un’altra persona, non va bene”. Il giovane naufrago nella nuova puntata di questa sera ha spiegato la ragione del suo gesto:

“Non vuol dire che se lo spirito dell’Isola ci ha unito devo per forza dormire con lei. Mi voglio evolvere, sto facendo un percorso, mi voglio distaccare da lei, stamattina c’è stata una discussione per la divisione del cibo”.

Isola, lite tra Carmen Di Pietro e il figlio: Vladimir Luxuria solleva un dubbio

I telespettatori del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi questa sera hanno appreso che c’è stata una lite tra due naufraghi. Carmen Di Pietro ha discusso con il figlio dicendogli: “Ti volevo dire se venivi a dormire. Se tu mi dicessi la verità io lo accetto”. Il giovane concorrente ha risposto: “Io non dormo più di là, siamo abituati così ormai. Non è una questione che i gruppi sono separati, preferisco se siamo separati a dormire, durante il giorno ci possiamo vedere”. A dire la sua alla showgirl che di recente è stata su tutte le furie con Licia Nunez ci ha pensato Nick, non nascondendo un suo dubbio sul ragazzo: “Gli ho detto non va bene che manchi di rispetto, lui sta facendo quello che gli hanno detto”. La 56enne si è sfogata: “Questa cosa mi fa stare molto male”. La naufraga ha rimproverato il figlio: “Fai una cosa che non sta ne in terra ne in cielo”. Vladimir Luxuria ha avuto lo stesso sospetto del cantante, dato che si è rivolta al 20enne dicendogli: “Come evoluzione come ragazzo che vuole starsene da solo va benissimo, ma se c’è qualcuno della tua tribù che non vuole dicci la verità, perchè ti vuoi evolvere?”. La conduttrice invece ha messo in difficoltà la naufraga: “Preferisci una lasagna o dormire con tuo figlio?”.

Vladimir Luxuria si schiera dalla parte di una naufraga: “Preferisco chi dice le cose in faccia”

La madre di Alessandro Iannoni si è lamentata di Guendalina: “Deve chiudere sempre lei il discorso, sei cocciuta”. A difendere quest’ultima è stata Vladimir Luxuria: “Preferisco sempre chi dice le cose in faccia e non chi per una pace inesistente fa finta di niente, preferisco lei che rompe le scatole però che è sempre diretta”.

La naufraga si è sfogata: “Posso sapere perchè a noi non ci è mai arrivata una goccia di caffè, dopo anche mio fratello mi ha dato ragione. Il cocco lo dividiamo, perchè il caffè ve lo tenete solo per voi”. Ha preso la parola anche il fidanzato della 36enne: “Sei la più forte e la più temuta, Laura è falsa, Edoardo è un pacifista non si schiererà mai dalla tua parte, continua così”.