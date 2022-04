Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni fa infuriare la mamma Carmen: “È matto!”

Alessandro Iannoni fa perdere le staffe a sua mamma: nuovo scontro nel reality show

E’ finita anche quest’ultima puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E anche stavolta Carmen Di Pietro e suo figlio hanno litigato furiosamente. Cos’è successo? In pratica la donna ha chiesto al ragazzo di non toccare un bastone. Tuttavia quest’ultimo, sollecitato da Edoardo e Guendalina Tavassi a ribellarsi alla madre, l’ha invece preso e messo sul fuoco facendole perdere il controllo. Difatti quest’ultima ha iniziato ad urlare:

“No, ma cosa stai facendo? Sei matto, no! Ti sei impazzito? Oooooh…Con quel bastone ci faccio i conchiglioni…”

Carmen Di Pietro, suo figlio si ribella all’Isola dei Famosi: “Basta, non ne posso più!”

Il figlio della popolare naufraga del reality show condotto da Ilary Blasi non si è comunque scomposto più di tanto, nonostante sua madre gliene abbia dette di tutti i colori. Difatti Alessandro Iannoni, sul quale Edoardo Tavassi ha fatto una rivelazione choc, si è limitato a dire di essere stufo dei suoi ordini e di pensare che sia giusto ormai ribellarsi:

“Ma basta mamma…Non rompere…La ribellione ha inizio…L’hai capito?”

La soubrette ha però continuato ad attaccarlo senza sosta cercando di riprendersi il bastone: “Levati…Ma cosa dici? Vattene!”

L’Isola dei Famosi, la naufraga delusa da suo figlio: “Vuoi proprio farmi arrabbiare oggi”

Carmen Di Pietro è davvero incontenibile e tra uno strattone e l’altro al figlio è sbottata nel vero senso della parola: “Vedo che vuoi proprio farmi arrabbiare oggi…” Ovviamente neppure a dirlo i due fratelli Tavassi, lì sulla spiaggia impegnati ad assistere a tutta questa scenetta, hanno riso a crepapelle. In verità anche Alessandro Iannoni si è divertito molto a stuzzicare la mamma, anche se tra una risata e l’altra ha continuato a dire di volersi staccare e continuare questa avventura in solitaria. Si segnala che stranamente questo è stato l’unico vero e proprio scontro tra i naufraghi nella puntata appena terminata. Difatti la giornata, almeno per quanto mostrato nel daytime, è filata liscia come l’olio. Con tutta probabilità questa è stata solo una tregua prima della tempesta vera e propria domani sera.