Isola, Edoardo Tavassi fa impazzire Carmen Di Pietro: “Tuo figlio ha consumato”

Edoardo Tavassi ha fatto preoccupare la naufraga: “Lascia stare tuo figlio”

In queste ultime ore i rapporti tra Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro sono assai tesi. Difatti quest’ultimo si è rifiutato di dormire con la madre chiedendole anche di evitare di dargli il bacio del buongiorno. E ovviamente la naufraga de L’Isola dei Famosi non l’ha presa affatto bene, tanto che è andata a sfogarsi con i due fratelli. Peccato che proprio Edoardo ha invece preso le parti del ragazzo, asserendo di credere che dovrebbe lasciarlo stare perchè è grande e sicuramente avrà avuto anche i suoi momenti di intimità con le ragazze:

“Ma lo lasci un po’ in pace questo ragazzo? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te…”

Carmen Di Pietro perde totalmente le staffe: “Non mi mettere in testa queste cose”

Ovviamente la dichiarazione di Edoardo Tavassi ha fatto preoccupare e non poco la popolare naufraga dell’Isola dei Famosi. Difatti quest’ultima ha subito perso la calma, arrivando addirittura a pensare che suo figlio possa aver consumato con una delle naufraghe in Honduras:

“In che senso che dici me mio figlio è stato con una donna? Oddio ma qui sull’Isola? E chi? non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco…”

Insomma la naufraga è sempre più in crisi per via del rapporto con suo figlio, il quale ha deciso di continuare questo percorso per i fatti suoi e non insieme a lei.

L’Isola dei Famosi: acceso confronto tra madre e figlio

Carmen Di Pietro ha poi deciso di vederci chiaro su tutta questa faccenda. Per tale ragione è andata dal figlio Alessandro Iannoni alla ricerca della verità: “Alessandro sei stato con qualcuna?” Quest’ultimo però ha preferito non rispondere e andare via. Tuttavia la esuberante naufraga non si è data per vinta e ha già dichiarato agli altri naufraghi che veglierà su suo figlio e appena vedrà qualcuna avvicinarsi pericolosamente cercherà di allontanarla in tutti i modi. Questo suo atteggiamento potrebbe far rischiare di far allontanare ancora di più suo figlio? In effetti sarebbe meglio per lei che lo lasciasse tranquillo di viversi questa avventura.