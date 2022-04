Carmen Di Pietro odiata dai naufraghi? Parla la madre: “Ecco qual è il problema”

La madre svela perché la figlia è odiata dai naufraghi dell’Isola dei Famosi

C’è sempre qualcuno che viene mal visto all’interno di un reality show e anche quest’anno all’interno del programma condotto da Ilary Blasi, con opinionisti i brillanti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, c’è il capro espiatorio, l’agnello sacrificale per tutto quello che succede: il suo nome è Carmen Di Pietro. Ma perché è così odiata dai naufraghi? A tentare di spiegarlo ci ha pensato direttamente sua madre:

“Si fa odiare perché prende il cocco per prima. Lei e il figlio magari non arriveranno in finale, ma resisteranno di sicuro”.

I naufraghi la mal sopportano, è vero, ma sta di fatto che è una delle concorrenti più forti di quest’edizione e chissà che non riesca davvero ad arrivare in finale e giocarcela con altri due.

Carmen Di Pietro è severa con il figlio Alessandro: la madre di lei rompe il silenzio

Quello che più colpisce di Carmen Di Pietro quando si guarda L’Isola dei Famosi è senza dubbio il suo amore incondizionato per il figlio Alessandro con il quale ha un rapporto davvero splendido fatto come tutti i rapporti a questo mondo di alti e bassi. È molto apprensiva e gelosa e non vuole che sulle bianche spiagge dell’Honduras possa perdere la testa per qualche bella naufraga. La madre di lei (Emmanuela Troiano) ha svelato che Alessandro può uscire solo il sabato sera, che Carmen vuole sempre avere i numeri di telefono dei suoi amici. Insomma “sta un po’ troppo addosso a questi ragazzi”, perché la stessa cosa vale anche per la figlia di 14 anni, tant’è che spera che lei e il fratello rimangano sull’Isola il più a lungo possibile.

L’Isola dei Famosi, la naufraga se la sta cavando bene: lei e il figlio sono i favoriti per la vittoria finale

Ebbene sì, per i bookmakers Carmen Di Pietro e il figlio sono tra i favoriti per la vittoria finale e anche il pubblico sembra divertirsi con i loro siparietti e le loro continue frecciatine. Ma com’era la naufraga quando era giovane? La madre ha dichiarato che faceva sempre di testa sua e che non studiava abbastanza e nel frattempo Carmen è rimasta delusa dal figlio.