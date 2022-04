Celebrity Hunted, la terza stagione si farà! Cast ricco di grandi nomi

Su Amazon Prime Video torna la caccia ai vip: tanti grandi nomi presenti nel programma

Attesa finita per i fan di Celebrity Hunted, il noto format lanciato da Amazon Prime Video ancora prima del successo di Lol-Chi ride è fuori. Ripartirà la caccia ai vip, visto che presto approderà sulla nota piattaforma streaming la terza stagione del programma in cui diversi vip si ritrovano a fuggire per l’Italia dai cacciatori. Secondo quanto riportato dal noto settimanale TV Sorrisi e canzoni proprio in questi giorni starebbero andando in scena le riprese, partite precisamente da Firenze, tappa già toccata anche nel corso della seconda edizione dall’attore Stefano Accorsi. Stando alle ultime indiscrezioni Amazon Prime avrebbe messo in piedi una grande squadra di vip, con nomi come Salvatore Esposito e Marco D’Amore, ma anche l’ex concorrente di Tale e Quale Show Ciro Priello, in coppia con l’altro membro dei The Jackal Fabio Balsamo.

Gran colpo per Celebrity Hunted: nel cast anche il protagonista di Doc-Nelle tue mani

Avete capito bene, Luca Argentero sarà tra i protagonisti del forte programma ideato da Amazon Prime Video. In passato altre grandi star della tv come Francesco Totti, Fedez e Diletta Leotta hanno partecipato a Celebrity Hunted, questa volta toccherà anche al famoso attore e protagonista di Doc-Nelle tue mani far parte del popolare format e insieme a lui ci sarà anche la moglie Cristina. Ma non è finita qui, perché sempre secondo quanto scritto da TV Sorrisi e canzoni i cacciatori andranno all’inseguimento anche di Irama e Rkomi, due tra i più amati cantanti italiani e protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. Insomma, un cast veramente pazzesco, probabilmente il migliore mai messo in piedi.

Quando approderà in TV la terza edizione? Le informazioni

Il cast di Celebrity Hunted, che sarà completato da Katia Follesa, altro volto molto apprezzato della tv italiana, è già all’opera. I fan però si chiedono quando potranno mettere le mani sugli episodi della terza stagione. Probabile che la nuova edizione venga rilasciata nel corso dell’estate, magari a giugno come accaduto lo scorso anno. L’alternativa potrebbe essere quella di passare al termine del periodo estivo, ma al momento non ci sarebbero notizie in merito. Quello che è certo è che Amazon Prime Video lancerà il proprio cavallo di battaglia entro il 2022.