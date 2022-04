Chi l’ha visto? Federica Sciarelli lancia l’allarme: “Cercano di fermarmi”

Federica Sciarelli inondata dalle querele: “Ne vale la pena”

Tra poche ore andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? in prima serata, dalle 21:20 circa, su Rai3. Nel nuovo appuntamento, come ogni settimana, non mancheranno tanti casi e richieste d’aiuto. Intanto prima della puntata Federica Sciarelli si è raccontata sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui la conduttrice ha avuto uno sfogo:

“Sono veramente tantissime le querele che mi arrivano, e tutte solo per fermarmi”.

La Sciarelli racconta che spesso va nell’ufficio legale della Rai e dice a chi lavora lì che le dispiace per tutto il lavoro che deve dargli. Loro però la rincuorano e le dicono che se le arrivano tante querele è perché fa cose buone.

“In effetti ne vale la pena. Risolvere situazioni difficili o far riaprire indagini sono soddisfazioni impagabili”

conclude la Sciarelli che, aggiunge, senza di loro di alcuni casi non si sarebbe più parlato.

Chi l’ha visto? a fianco delle donne maltrattate: l’importante messaggio della conduttrice

Nel corso delle varie puntate di Chi l’ha visto? ci sono spesso casi che hanno al centro la violenza sulle donne. E’ una tematica che Federica Sciarelli ha molto a cuore e per questo cerca di tenere sempre alta l’attenzione. Secondo la conduttrice alla base del problema c’è una carenza culturale. E’ vero che bisogna denunciare ma è altrettanto vero che spesso gli uomini poi si incattiviscono. “Bisognare fare un percorso” spiega la Sciarelli prendendo come esempio i professori a scuola e i parroci nelle chiese. Anche se, secondo la conduttrice, l’educazione dovrebbe partire dalle famiglie.

“Fin da piccoli i maschi devono comprendere che chi picchia la moglie fa schifo ed è un codardo, un vile”

aggiunge la Sciarelli spiegando che tutta la società è chiamata a collaborare come una grande famiglia.

Federica Sciarelli replica alle critiche: “Bufale”

Infine durante l’intervista Federica Sciarelli, su cui circolano voci di un addio, parla di una polemica attuale che la vede protagonista insieme alla sua trasmissione. Ovvero il fatto che secondo molti Chi l’ha visto? parla troppo della guerra in Ucraina di cui già si parla abbondantemente a prescindere e in altri programmi. La conduttrice definisce “una bufala” questo tipo di critica che viene ben bilanciata dai tanti messaggi opposti che riceve. Quelli di persone che inviano parole di solidarietà e incitamento a proseguire.