Citofonare Rai2: presa una decisione sul futuro di Perego-Ventura

Citofonare Rai2, il futuro è deciso: ecco cosa accadrà alla coppia di conduttrici

Sta volgendo al termine la prima annata sul piccolo schermo per Citofonare Rai2 Il curioso format mattutino affidato a due delle più grandi conduttrici italiane è andato via via crescendo nel corso di questi mesi, fin dal lancio dello scorso autunno. Stando a quanto riportato dal portale Tvblog, il programma è stato infatti confermato anche per quanto riguarda la prossima stagione televisiva, la 2022/2023. I risultati ottenuti dalla trasmissione non sono stati probabilmente quelli sperati ma evidentemente, anziché optare su un nuovo programma, Rai 2 ha scelto di fidelizzare i propri telespettatori e dare in questo modo a Citofonare Rai2 la possibilità di far lievitare gli ascolti il prossimo anno. Dunque una nuova occasione per la coppia Perego-Ventura.

Simona Ventura al timone del programma: fissata la puntata finale

L’esperienza di Simona Ventura ha permesso al programma Rai di restare sempre a galla nonostante ascolti non entusiasmanti. La conduttrice ed ex moglie di Stefano Bettarini, che proprio stasera andrà in onda su Canale Cinque con la puntata finale di Ultima fermata, presto porterà in porto anche la nave di Rai2. Insieme all’amica e collega infatti il prossimo 1 maggio, salvo nuovi colpi di scena, andrà in onda l’ultima puntata di Citofonare Rai2 per quanto riguarda questa stagione. Il format, settimana dopo settimana ha visto gli ascolti crescere, fino a superare la soglia del 4% di share, per poi attraversare la settimana di maggior successo durante il periodo sanremese.

Paola Perego positiva al Covid: come cambia la prossima diretta?

La scorsa puntata ha costretto Citofonare Rai2 ad una diretta anomala visto che Paola Perego è risultata positiva al Covid-19. Questo ha dunque portato la sua collega a condurre in solitaria il format collocato alla domenica mattina. Negli ultimi giorni la conduttrice originaria di Monza però non si è negativizzata e quindi resta ancora in dubbio la presenza nella prossima puntata, ma la speranza è che la presentatrice possa tornare in tempo per i saluti della puntata finale. Intanto la domenica televisiva di Rai2 non dovrebbe subire stravolgimenti la prossima stagione, a differenza invece del sabato che porterà in dote delle modifiche.