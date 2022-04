Paola Perego positiva al Covid: stravolta la diretta di Citofonare Rai2

Paola Perego positiva al Covid: il noto programma di Rai2 costretto a cambiare in corsa

Brutte notizie per Paola Perego e per il noto programma Citofonare Rai2. La conduttrice è risultata positiva al Covid-19 e quindi domani non potrà essere regolarmente in onda al fianco della collega Simona Ventura. Non è la prima volta che la presentatrice è stata contagiata dal virus, visto che già nel 2020, a poco tempo dalla partenza de Il filo rosso, il volto noto Rai si è ritrovata a fare i conti con il Covid. Questa volta a farne le spese, oltre ovviamente alla conduttrice, è appunto Citofonare Rai2, visto che il programma si ritrova ora a riorganizzarsi a pochissime ora dalla messa in onda di domani. La cosa più importante resta ovviamente la salute dalla presentatrice, che ha rassicurato tutti.

Citofonare Rai2 resta senza una delle padrone di casa: l’annuncio arriva via social

Ad annunciare la positività al Covid-19 è stata proprio la conduttrice di Rai2, che intervenuta sul proprio account Instagram ha dato ai suoi tanti follower la triste notizia:

Purtroppo sono risultata positiva al Covid in seguito al tampone settimanale di routine. Per fortuna al momento non ho sintomi forti. Domani ovviamente non potrò essere presente alla diretta di Citofonare Rai2, che sarà in onda con Supersimo ovviamente dalle 11.25 e alle 18 su Rai Radio 2 con Il momento migliore.

Queste dunque le parole di Paola Perego, che ha così avvertito fan e pubblico, atteso domani da una diretta insolita del programma domenicale. Alla conduzione del format dunque, come confermato anche dalla presentatrice, ci sarà Simona Ventura in solitaria, chiamata a reggere sulle proprie spalle il ‘peso’ della puntata.

Paola Perego lontana dal suo programma: come cambiano le cose per la puntata di domani

Nonostante le voci su una presunta nuova edizione di Citofonare Rai2, le cose non stanno andando nel modo sperato. Paola Perego, al timone del programma con Super Simo dallo scorso autunno, sta infatti faticando ad ottenere ascolti sfavillanti con il format, anche se non mancano i fedeli telespettatori e soddisfazioni raccolte strada facendo. Ad esempio basti ricordare la puntata andata in onda in periodo sanremese, che ha toccato ben 1milioni di spettatori.