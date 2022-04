Classifica oroscopo Paolo Fox settimana 25 aprile-1 maggio a I Fatti Vostri

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox: gli ultimi quattro segni della classifica

Anche questa mattina non è mancato il consueto appuntamento con I fatti vostri e ovviamente all’interno del format di Rai Due è arrivato anche il momento del consueto spazio dedicato a Paolo Fox e al suo oroscopo . Il noto astrologo questa mattina nel programma condotto dalla ormai consolidata coppia formata da Salvo Sottile e Anna Falchi ha svelato la classifica degli astri per quanto concerne questa settimana:

VERGINE: in questi ultimi giorni non siete stati in perfetta forma, state facendo una sorta di check up generale. Da maggio avrete soddisfazioni in più.