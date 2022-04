Oroscopo settimana: classifica Paolo Fox 18-24 aprile a I Fatti Vostri

Scritto da Emanuele Fiocca , il Aprile 18, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni dell’oroscopo settimanale degli ultimi quattro segni nella classifica di Paolo Fox

Anche oggi, 18 aprile, lunedì di Pasquetta, l’astrologo de I Fatti Vostri con le sue previsioni astrologiche settimanali ha intrattenuto i telespettatori di Rai2. Scopriamo, nel dettaglio, quali sono i segni meno fortunati da qui a sette giorni (nella foto in alto è possibile vedere la posizione nella quale si è piazzato ogni segno).

GEMELLI: il traffico dei pianeti in questo periodo è un po’ particolare, Venere e Giove sono agitati ma il mese di maggio si prospetta positivo; evitare conflitti e tensioni ora, anche nell’ambito della famiglia;

VERGINE: a breve Giove non sarà più opposto, ci saranno meno lotte e idee più chiare; se in questi giorni ci sono difficoltà in amore, bisogna andare oltre;

BILANCIA: si sta attraversando una fase particolare, continua una prima parte dell’anno importante per risolvere problemi; ricordarsi la data del 10 maggio perchè cambieranno i pianeti;

ACQUARIO: grandi stelle e Giove favorevole dal prossimo mese; c’è bisogno di fare cose nuove anche all’interno della stessa situazione, rivoluzionare e ripartire.

I segni che occupano la parte centrale della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana

Passiamo, ora, al secondo gruppo di segni, quelli che Paolo Fox ha posizionato dall’ottavo al quinto posto della sua classifica dell’oroscopo dal 18 al 24 aprile 2022.

ARIETE: è in arrivo un cambiamento forte e importante, ma questa settimana è un po’ giù; ci sono tanti nodi da sciogliere dall’inizio dell’anno;

SAGITTARIO: a breve si volterà finalmente pagina, dal 10 maggio evoluzione del cielo che promette bene, unico dato incerto quello dei sentimenti;

LEONE: si sta per fare qualcosa di importante, come un esame; all’inizio di maggio qualcuno potrebbe superare una prova ma andrà bene;

CAPRICORNO: cielo importante quello di questo periodo, che richiede però una revisione dei sentimenti.

Classifica oroscopo Paolo Fox: le previsioni dei segni più fortunati della settimana

Infine, ecco alcune indicazioni astrali dei quattro segni che sono risultati essere i migliori questa settimana, il cui oroscopo più dettagliato, di oggi e di domani per l’esattezza, il re delle stelle lo ha anticipato già nei scorsi scorsi sulle pagine di una famosa rivista di tv.

CANCRO: ora più che mai è importante essere molto passionali; nelle prossime giornate carica fortissima;

SCORPIONE: è importante farsi scivolare le cose addosso in questi giorni;

PESCI: alcuni hanno già avuto molto, ma chi non ha avuto ancora nulla riceverà sicuramente più serenità;

TORO: mercoledì e giovedì saranno le giornate migliori; recuperare fiducia nei confronti di persone che hanno detto cose sbagliate.