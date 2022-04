Claudio Amendola e la ferita mai rivelata: “E’ una calunnia, mi fa stare male”

Il grande dolore rivelato dal famoso attore: “Quando mi chiamano coatto mi feriscono”

Tutti conoscono Claudio Amendola, in tanti lo apprezzano, altri lo invidiano e c’è chi lo etichetta. In realtà il famoso attore romano, figlio d’arte, è uno degli artisti italiani più importanti e lo dimostrano tante delle sue grandi partecipazioni in carriera. Basti ricordare l’incredibile successo raccolto con I Cesaroni, una delle fiction italiane più viste di sempre, e quello più recente con Nero a metà. Proprio in questi giorni è approdata su Rai Uno la terza stagione della fiction e il regista romano ne ha parlato nel corso di una intervista concessa a Il Corriere della sera. L’attore, oltre a parlare di cinema, si è soffermato anche su un delicato tema personale:

Quando, è capitato raramente ma è capitato, sono stato descritto come arrogante, coatto veramente. Non lo sono, lo faccio al cinema. Lo ritengo una calunnia e mi ferisce, mi fa stare male

Claudio Amendola e il grande rimpianto svelato: “A quei tempi non ero maturo, avrei dovuto fare Il bagno turco”

Anche un grande attore può avere dei rimpianti. E’ questo il caso di Claudio Amendola, che parlando a Il Corriere della sera ha rivelato uno dei momenti sui quali si sofferma maggiormente oggi. Non aver preso parte al cast di un film di Ferzan Ozpetek che è divenuto un cult del cinema: “Non mi credevo giusto, non pensavo di essere capace, non avevo capito Ferzan. Non ero abbastanza maturo per capirlo”. Il curriculum dell’attore resta comunque di tutto rispetto, con tante fiction e film divenuti dei pezzi da collezione della cinematografia italiana.

Nero a metà, l’artista che interpreta Carlo Guerrieri svela una delle novità della fiction

Nei giorni scorsi Amendola, tornato di recente a vestire i panni dell’ispettore Carlo Guerrieri in Nero a metà, ha svelato alcune grandi novità della fiction di Rai Uno. Questa terza stagione della serie si differenzia dal passato e l’attore ha spiegato in che maniera: “Abbiamo introdotto l’ironia, è stato un processo iniziato in fase di scrittura ed io ho partecipato a questa novità della serie” – ha rivelato l’artista – .