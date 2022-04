Claudio Amendola lo ha rivelato solo ora: “Introdotto una novità in Nero a metà”

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 9, 2022 , in Serie & Film Tv

L’attore romano ospite a Tv Talk fa una rivelazione inedita: “Ho introdotto io una novità in Nero a metà 3”

Claudio Amendola è stato ospite questo pomeriggio, sabato 9 aprile, nel programma di Massimo Bernardini dove oltre a raccontarsi sia sulla sua carriera che sulla sua vita privata, ha fornito delle anticipazioni sulla fiction di Rai1 che lo vede protagonista nei panni dell’ispettore Carlo Guerrieri. Della serie, oltre che protagonista, l’attore è anche regista ed oggi ha fatto una rivelazione inedita su una differenza di questa terza stagione con le precedenti:

“Introdurre l’ironia è stato un processo iniziato in fase di scrittura ed io ho partecipato a questa novità della serie. C’era la voglia di dare un respiro più ampio ad una serie funzionante con caratteristiche del crime rigoroso ma mancava un po’ di luce e freschezza.”

Claudio Amendola svela come è arrivato alla regia della fiction di successo di Rai1

Nero a metà è giunta già alla sua terza stagione ed i cambiamenti sono stati molti. Non solo infatti la struttura del racconto si è ampliata ricoprendo anche aspetti più comici ed ironici, ed a tal proposito nella prossima puntata ci sarà l’arrivo di una new entry pazzesca, ma c’è stato anche un cambio alla regia, l’attore romano infatti è subentrato al regista recedente Marco Pontecorvo. E il marito di Francesca Neri ospite a Tv Talk ha svelato come è arrivato alla regia della fiction:

“L’approdo alla regia è stato il destino perché Pontecorvo era impegnato e quindi Catteya e la produzione hanno pensato di proporla a me perché molto dentro la serie in quanto protagonista delle prime due stagioni ma anche per il rapporto con gli attori e quindi il tutto sarebbe stato meno traumatico.”

E visto che è approdato alla regia, gli analisti di Bernardini gli hanno chiesto a questo punto quale attore vedrebbe bene al suo posto nei panni del protagonista. “Chi avrei scelto al mio posto? Ce ne sarebbero parecchi ma nessuno come Carlo Guerrieri” ha ironizzato l’attore.

Anticipazioni Nero a metà 3: partenza con degli straordinari ascolti per la serie poliziesca di Rai1

La 2^ puntata della fiction con Claudio Amendola andrà in onda lunedì 11 aprile in prima serata su Rai1. Gli ascolti della prima sono stati straordinari e sottolineati anche da Silvia Motta nella trasmissione di Rai1. A seguire le vicende dell’ispettore Carlo Guerrieri sono stati più di 4 milioni e mezzo di telespettatori per uno share di poco superiore al 21%. Inoltre è stato molto apprezzato dai giovani e più seguito al centro sud rispetto al nord.