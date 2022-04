Clementino e Lorella Boccia, arriva il giudizio severo: a rompere il silenzio è…

Made in Sud: il giudizio di un famosissimo personaggio sui nuovi conduttori

Si è aperta lunedì scorso, 18 aprile, la nuova edizione di Made in Sud, con Lorella Boccia e Clementino nel ruolo di padroni di casa. Un esordio premiato dagli ascolti e anche dal giudizio dei telespettatori, uno dei quali, il signor Giuseppe da Salerno, ha scelto le pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo, uscito in tutte le edicole qualche giorno fa, per commentare il cambio di conduzione, spendendo ottime parole nei confronti dei nuovi protagonisti, il tutto nella rubrica della posta di Maurizio Costanzo.

Ero abituato alla versione del programma presentata da Stefano De Martino, penso che ora lo show ci abbia guadagnato.

ha asserito il telespettatore in questione. “Clementino e Lorella sono bravi e brillanti, insomma secondo me il programma ha fatto un bel passo avanti” ha aggiunto subito dopo.

Lorella Boccia e Clementino: ecco cosa pensa di loro Maurizio Costanzo

Rispondendo al lettore della rivista Nuovo, Maurizio Costanzo sui conduttori di Made in Sud 2022 ha asserito: “Il rapper è un vero vulcano e con la ballerina forma sicuramente una bella coppia televisiva”. Costanzo ha però sottolineato che non ha molto senso fare un paragone con l’ex padrone di casa, appunto Stefano De Martino, essendo diversi i modi di condurre. A loro, comunque, Maurizio ha dato come voto 7 nelle sue pagelle, quindi li ha promossi a tutti gli effetti. E, come accennato nel primo paragrafo, anche il pubblico da casa ha promosso la nuova edizione dello show regalando ascolti molto alti, in una serata peraltro parecchio complicata vista la forte concorrenza de L’isola dei famosi in onda su Canale5.

Ascolti positivi per la prima puntata dello show: stasera Clementino e Lorella Boccia bisseranno il successo?

A seguire il primo appuntamento di Made in Sud 2022 (in vista del quale il rapper ha già annunciato cosa gli piacerebbe fare dopo) sono stati 1milione 496mila, con il 6.7% di share, nella prima parte, e 1milione 362mila spettatori, con l’8.18%, nel programma vero e proprio. Dunque l’ansia della quale la showgirl ha parlato prima del debutto ora dovrebbe essere passata perchè, è proprio il caso di dirlo: buona la prima!