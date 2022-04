Cristiano Di Luzio: età, altezza, instagram, fisico, fidanzata Rita Rusic, lavoro

Chi è Cristiano Di Luzio: età, altezza e peso del concorrente di Pechino Express

Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality adventure su Sky Uno. E tra i protagonisti ci sono Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, i quali formano la coppia denominata I Fidanzatini. Ma lui chi è? E’ nato ad Anzio in provincia di Roma nel 1990. Da un po’ di tempo fa coppia con la popolare produttrice cinematografica, che per anni è stata la moglie di Vittorio Cecchi Gori. Al momento non è dato invece sapere quanto è alto e quanto pesa.

Vita privata di Cristiano Di Luzio: con la compagna sono I Fidanzatini a Pechino Express

Il trentenne di Anzio come lavoro fa il modello. Nel tempo libero gli piace molto andare in palestra ed è un grande appassionato di calcio. Uno dei suoi hobby preferiti è viaggiare in giro per il mondo. Adesso ha deciso di mettersi in gioco partecipando all’ultima edizione di Pechino Express insieme alla sua compagna Rita Rusic. I due hanno già dimostrato a più riprese di avere una bella forza fisica e una grande tenacia, tanto da riuscire a mettere in seria difficoltà i loro rivali nel reality show adventure condotto da Costantio Della Gherardesca. E sono in tanti a credere che potrebbero vincere questa edizione dello show. Stasera intanto faranno tappa in Uzbekistan dopo aver affrontato sfide su sfide in Turchia.

Carriera, instagram e passato in tv: la partecipazione a Ciao Darwin

Cristiano Di Luzio non ha fatto solo Pechino Express in Tv. Difatti quest’ultimo è diventato popolare grazie alla sua partecipazione a Ciao Darwin nella puntata del 2019 in cui si sono sfidati ‘Umani contro Mutanti’. In quella occasione ha fatto il défilé mostrando il suo fisico scultoreo. Pare che qualcuno l’abbia anche visto a Uomini e Donne come corteggiatore. Su questa news però non vi è riscontro. In tanti si staranno chiedendo quali sono i suoi profili su instagram, Facebook e twitter. Ebbene c’è da segnalare che al momento non c’è nessun profilo ufficiale riconducibile al giovane modello di Anzio. Difatti l’unico profilo trovato sul social fotografico è uno gestito da qualche suo fan su instagram, visto che c’è solo una foto pubblicata.