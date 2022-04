Da noi a ruota libera: ospiti puntata del 24 aprile, Francesca Fialdini

Ospiti di Francesca Fialdini il 24 aprile: arrivano Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni de Il paradiso delle signore

Le anticipazioni sugli ospiti della puntata del 24 aprile di Da noi a ruota libera rivelano che come sempre ci sarà un ricco e variegato parterre di protagonisti che si racconteranno nel talk della conduttrice toscana. Innanzitutto ci saranno due amati attori Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni che impersonano rispettivamente Umberto Guarnieri e Vittorio Conti ne Il paradiso delle signore. La soap record di ascolti di Rai1 (viaggia ad un media superiore al 18% di share mentre alcune puntata hanno superato addirittura il 21%) si appresta a concludere la sua sesta stagione, quarta in versione daily, e dunque i due attori forniranno anticipazioni e spoiler su cosa succederà nelle puntate finale tra colpi di scena, ritorni, addii e risvolti inaspettati.

Da noi a ruota libera, ospiti della prossima puntata: ricco parterre per la conduttrice toscana

L’elenco di tutti gli ospiti di Francesca Fialdini del 24 aprile è ancora lungo. Nel salotto pomeridiano di Rai1 tra i protagonisti ci sarà anche la giornalista Francesca Fagnani, conduttrice del programma di interviste cattive e pungenti Belve, in onda nella seconda serata del venerdì su Rai2. Questa volta, però, si ritroverà nel lato opposto non più intervistatrice ma intervistata. E poi ancora ci sarà l’attrice Valeria Bruni Tedeschi ed anche lei concederà una lunga intervista dove si sbilancerà su vita privata e professionale e poi infine ci sarà anche l’attore Phaim Bhuyan, regista e protagonista della serie Bangla.

Anticipazioni sulla puntata del 24 aprile del talk di Rai1: protagonisti e argomenti

Elencati tutti gli ospiti di Da noi a ruota libera del 24 aprile non resta che ricordare l’appuntamento con una nuova puntata del talk di Rai1 in onda dopo la Domenica In di Mara Venier quindi dalle 17.20 circa fino alle 18.40 per poi lasciare spazio a L’Eredità di Flavio Insinna. Il talk giunto già alla sua terza edizione si propone di raccontare storie di gente nota o sconosciuta che, giunta per motivi vari ad un bivio nella loro vita, hanno saputo far girare la ruota nel verso giusto. Nell’intenzioni sarebbero dovute intervenire molte più persone comuni ma purtroppo l’emergenza Covid, del quale non siamo del tutto usciti, lo ha reso difficile.