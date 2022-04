Ospiti Da noi a ruota libera del 17 aprile: Francesca Fialdini in onda a Pasqua

Francesca Fialdini, gli ospiti del suo talk nella puntata del 17 aprile: Gigi e Ross tra i protagonisti

Nonostante sia la Santa Pasqua i palinsesti di Rai1 vanno in onda regolarmente e così subito dopo la Domenica In di Mara Venier la linea passerà al talk della conduttrice toscana. Nel dettaglio dalle anticipazioni sugli ospiti di Da noi a ruota libera si scopre che tra i protagonisti ci saranno i comici Gigi e Ross, il cui vero nome è Luigi Esposito e Rosario Morra. I due per anni hanno condotto Made in Sud e varie volte sono stati tra i concorrenti di talent di Rai1 come Tale e Quale Show e Il cantante mascherato. I due conduttori e comici nel programma domenicale di Rai1 concederanno una lunga intervista alla padrona di casa sbilanciandosi sulla vita privata e professionale.

Da noi a ruota libera in onda a Pasqua: svelati tutti gli ospiti della prossima puntata

È non è finita qui perché l’elenco degli ospiti di Francesca Fialdini nella puntata del 17 aprile 2022 del suo talk è ancora lunga. Tra gli altri ci sarà il cantautore Roby Facchinetti, storica voce dei Pooh con i quali ha collezionato successi lunghi più di 60 anni. Il cantautore, che nelle scorse settimane ha dovuto annullare alcune date del tour perché positivo al Covid, parlerà a cuore aperto della sua carriera, della sua vita privata e dei suoi prossimi progetti. E poi ancore nel talk di Rai1 ci sarà anche la scrittrice Chiara Amirante, il cui ultimo libro s’intitola La pace interiore. Questi dunque sono tutti i protagonisti che racconteranno la loro ruota della vita alla conduttrice toscana.

Terminata la sfida di Francesca Fialdini con Silvia Toffanin: cosa va in onda il 17 aprile su Canale5

E mentre Rai1 propone un’inedita puntata di Da noi a ruota libera anche nella domenica di Pasqua, Canale5 punta sulle repliche di Verissimo con ‘Le storie’. Lo scontro tra la conduttrice toscana e quella veneta andato in onda in queste domeniche si è concluso con la vittoria di quest’ultima ma la prima nel corso delle varie puntate di questa stagione le ha sempre saputo tenere testa tallonandola.