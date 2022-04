Diavoli 2, spoiler: Alessandro Borghi svela dettagli inediti sui nuovi episodi

Alessandro Borghi rompe il silenzio sulla 2^ stagione del financial thriller: i primi spoiler

Tutto è pronto per l’attesissimo debutto di Diavoli 2, sequel del financial thriller basato sul best seller di Guido Maria Brera: “I diavoli”. Dopo una lunghissima attesa, che si protrae dal 15 maggio 2020, la serie tv tornerà su Sky venerdì 22 aprile, quando la rete renderà disponibili i primi due episodi della seconda stagione. A rivelare i primi dettagli sulla trama è intervenuto, nel corso di un’intervista riportata da Chi, Alessandro Borghi. L’attore romano ha infatti assicurato che i nuovi episodi esploreranno maggiormente il lato umano dei protagonisti. E’ così che Massimo Ruggero, già provato dalla morte di Sofia Flores, si rivelerà molto più fragile del previsto e mostrerà nuove sfaccettature che lo renderanno, agli occhi dei telespettatori, molto più umano rispetto alla prima stagione:

Rispetto alla prima volta, nella nuova stagione c’è un sacco di materiale umano, una grande correlazione emotiva tra i personaggi.

Anticipazioni Diavoli 2, l’attore di Massimo svela: “Dominic cercherà di portarlo dalla sua parte”

Se la prima scena tra Massimo e Dominic è stata già svelata da Guido Maria Brera, l’interprete di Massimo Ruggero ha aggiunto ulteriori dettagli sul prossimo ciclo di episodi. Questi ultimi, in particolare, saranno ambientati quattro anni dopo il finale della prima stagione e mostreranno il personaggio interpretato da Alessandro Borghi alle prese con una serie di acquisizioni filocinesi. L’uomo, infatti, farà entrare nel team nuovi investitori e nuovi membri. Sarà a quel punto che Dominic Morgan, suo mentore, si ripresenterà per metterlo in guardia. Stando alle sue parole, infatti, i nuovi partner cinesi saranno pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Ecco, infatti, come l’attore romano ha anticipato quanto accadrà:

Massimo si troverà invischiato in una vera e propria guerra segreta tra l’Occidente e la Cina, che comincia con la Brexit e arriva fino ai giorni del Covid. Sarà proprio in questo scenario che Dominic cercherà di portare l’ex pupillo di nuovo dalla sua parte.

L’attore romano fa chiarezza sul rapporto con Patrick Dempsey: “Tra noi c’è grande rispetto”

In attesa di assistere alla prima puntata di Diavoli 2, che inserirà nella narrazione, grazie ad una serie di salti temporali, anche la pandemia da Coronavirus, Alessandro Borghi ha voluto rendere omaggio al suo collega Patrick Dempsey. Queste, infatti, le dichiarazioni che l’attore italiano ha affidato a Tv, Sorrisi e Canzoni: