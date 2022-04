Don Matteo 13, disavventura per Maurizio Lastrico: “Mi hanno rispedito indietro”

L’attore di Don Matteo 13 bloccato in aeroporto: ha perso i documenti!

Brutta disavventura per l’attore co-protagonista di Don Matteo 13, Maurizio Lastrico, che interpreta il PM Marco Nardi. Attraverso alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale Maurizio Lastrico ha raccontato la vicenda poco piacevole che l’ha visto protagonista nelle ultime ore. “Ragazzi iniziamo alla grande” esordisce così l’attore sui suoi social mentre si mostra in una stazione dei treni. Maurizio Lastrico stamattina da Genova, sua città d’origine, doveva andare a Roma per lavoro. Quando però si è recato in aeroporto ha avuto una brutta sorpresa. Queste le sue parole:

“Sono andato in aeroporto e non ho trovato il documento. Al gate mi hanno rispedito indietro”.

Maurizio Lastrico si è dunque diretto alla stazione per prendere il treno che lo porterà a Roma. Questa la sua amara riflessione: “Pazienza, dovevo partire con una bella denuncia di documenti”.

Maurizio Lastrico invita il pubblico a guardare la quarta puntata della fiction: “Imperdibile”

Nonostante il brutto quarto d’ora vissuto dall’attore all’aeroporto di Genova Maurizio Lastrico ha subito ripreso quel sorriso che i suoi fan amano tanto. L’attore è riuscito addirittura a sdrammatizzare e a scherzare sopra all’accaduto alludendo al fatto che siccome a Genova, sua città natale, lo conoscono, invece di farlo passare senza problemi l’hanno fermato! Poi Maurizio Lastrico ha invitato tutti i suoi fan e telespettatori di Rai1 a seguire Don Matteo 13 stasera per la nuova puntata, la quarta, che terrà il pubblico incollato alla tv con i fazzoletti. In questa quarta puntata ci sarà infatti l’uscita di scena di Don Matteo, ovvero Terence Hill, e l’addio si preannuncia più commovente che mai. Al suo posto, da giovedì prossimo, arriverà Don Massimo interpretato da Raoul Bova. Queste le parole di Maurizio Lastrico: “Stasera appuntamento imperdibile con l’ultima puntata con Terence Hill”.

Cosa succederà tra Marco e Anna in Don Matteo 13?

In attesa del commovente addio di Terence Hill alla storica serie tv di Rai1 anche altre vicende tengono alta la curiosità dei telespettatori. In particolare è il legame sentimentale tra Marco e Anna a catturare l’attenzione del pubblico. Nella scorsa puntata il PM Marco Nardi, a cui presta il volto Maurizio Lastrico, ha capito di essere ancora innamorato della capitana. Ma quando voleva dichiararsi ha capito che lei non cambierà mai e che insieme continuerebbero a non andare d’accordo. Che ne sarà di questa coppia tanto amata? Avrà un lieto fine? Intanto, dopo il grande successo di Don Matteo, Maurizio Lastrico è pronto per un progetto internazionale.