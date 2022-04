Maurizio Lastrico pronto al successo internazionale: novità dopo Don Matteo 13

Maurizio Lastrico, arriva la svolta internazionale? Pronta una grande avventura

Per il grande pubblico di Rai Uno il bravissimo e simpatico Maurizio Lastrico è il PM Marco Nardi di Don Matteo. L’artista da qualche settimana è tornato nella famosa fiction per interpretare il ruolo accanto agli amati colleghi come Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica. Il noto settimanale TV Sorrisi e canzoni è stato capace di raccogliere anche delle importanti indiscrezioni riguardanti il futuro del comico, che molto presto sarà impegnato in una nuova e interessante esperienza professionale. Più nello specifico l’attore sarà tra i protagonisti di una nuova serie Netflix, il remake italiano della serie francese Chiami il mio agente. Una occasione ghiottissima dunque per l’amato pubblico ministero del piccolo schermo, che avrà quindi la chance di mettere in mostra tutte le proprie qualità davanti al pubblico internazionale della famosa piattaforma streaming. Chissà che questa non possa anche rappresentare la svolta definitiva della carriera per il genovese.

La grande occasione dopo Don Matteo: la trama della serie in cui reciterà l’attore

La serie in cui Maurizio Lastrico si appresta a recitare ha già ottenuto un successo molto importante nella versione originale, quella francese. E’ dunque facilmente intuibile che il riadattamento nella versione tricolore possa comunque essere un trionfo, come più spesso accaduto in passato con altre opere riportate (per esempio il film campione di incassi Benvenuti al sud che si presentava come Giù al nord nel titolo originale). La storia tratta di un’agenzia che si occupa di gestire la carriera e anche momenti privati di alcune star, con tanti vip pronti ad interpretare i panni di loro stessi. Le riprese prenderanno il via nei prossimi mesi.

Tutte le novità dell’artista genovese: non solo protagonista nelle serie

Nei giorni scorsi l’attore e amatissimo personaggio del PM Marco Nardi in Don Matteo ha rivelato di avere in serbo tante novità dal punto di vista professionale, interagendo con i suoi follower. E’ infatti un periodo particolarmente intenso e dall’agenda stracolma per Lastrico, che sta raccogliendo i meritati frutti della sua gavetta. Proprio di recente il comico lanciato da Zelig ha ammesso l’esistenza di un ulteriore progetto ancora avvolto nel mistero e che ha preso il via in questo periodo.