Don Matteo 13, Raoul Bova rompe il silenzio: come si è preparato per Don Massimo

Raoul Bova pronto per entrare nella seguita fiction di Rai1: tutto quello che c’è da sapere sul suo personaggio

Questa sera su Rai1 andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo 13 e come in molti sanno leggendo gli spoiler e le anticipazioni dei giorni scorsi più avanti ci sarà l’ingresso di un nuovo attesissimo personaggio Don Massimo. L’attore che lo impersona, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia ha tratteggiato meglio il suo personaggio e soprattutto ha rivelato come si è preparato al meglio per interpretarlo. Sul noto settimanale si legge:

“Don Massimo ha voglia di stare tra la gente e di sporcarsi le mani. Vuole capire che cosa sia il perdono, che cosa voglia dire accogliere, non vuole giudicare dalle apparenze e vuole sempre dare una seconda possibilità.”

Don Matteo 13, l’attore romano svela un retroscena su Terence Hill: “Gli ho fatto una promessa”

Sempre stando a quanto riporta il settimanale, Raoul Bova, reduce da una confessione inedita sul suo passato, ha fatto una curiosa rivelazione sull’attore, oggi 82enne che da più di vent’anni veste i panni del noto prete della televisione italiana. È innegabile infatti che per i telespettatori è impossibile non identificare Hill con la serie Rai ma l’attore romano ha rivelato che anche il suo personaggio si farà amare e ben volere dal pubblico e che sicuramente non ne risentiranno gli ascolti. Il compagno di Rocio Munoz Morales ed ex campione di nuoto ha rivelato, inoltre, di aver fatto una promessa al suo predecessore:

“Per interpretarlo sono stato me stesso come avevo promesso a Terence Hill quando ho deciso di accettare la parte. E non penso che con l’arrivo del mio personaggio ci sarà un calo negli ascolti.”

Anna e Marco al centro della 2^ puntata della serie record di Rai1: spoiler sulla trama

La prima puntata della longeva fiction di Rai1 ha registrato un vero e proprio record di ascolti venendo vista infatti da ben 6.541.000 spettatori con il 30% di share. Ma nella 2^ puntata di Don Matteo 13 cosa succederà? Dalle anticipazioni si scopre che al centro delle trame ci sarà il Capitano Anna Olivieri che cercherà di dimenticare il P.M Marco Nardi, impersonato da Maurizio Lastrico, con Sergio. I due per al momento sono solo amici ma chissà che in futuro il loro rapporti non muti.