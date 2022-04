Elena Morali bacia Aristide Malnati: la reazione del fidanzato stupisce

La pupa e il secchione, scatta il bacio tra Aristide Malnati e Elena Morali: parla il fidanzato

Elena Morali ha fatto il suo ingresso a La pupa e il secchione show settimana scorsa in sostituzione di Flavia Vento, che ha deciso improvvisamente di ritirarsi senza dare motivazioni. Quest’ultima fa coppia con Aristide Malnati, con il quale ha legato subito. Proprio nella puntata di ieri sera Barbara d’Urso ha mandato in onda una clip in cui i due si sono scambiati anche un tenero bacio in villa. E questo bacio è stato commentato su instagram anche dal fidanzato, Luigi Mario Favoloso, il quale ha subito rassicurato tutti di non essere per nulla geloso:

“Nonostante gli ex di Elena siano più simili ad Aristide che a me, non ho nemmeno l’1% di gelosia su questa cosa…”

Elena Morali a La pupa e il secchione show, il fidanzato Luigi Mario Favoloso non lo nasconde: “Felice per lei”

Successivamente Luigi Mario Favoloso, sempre in questo suo intervento su instagram, ha voluto esprimere una sua opinione sulla sua fidanzata Elena Morali a La pupa e il secchione, la quale ha avuto un crollo emotivo nei giorni scorsi. E in questa occasione il giovane non ha fatto mistero di essere molto felice per lei, soprattutto perchè partecipando ad un programma del genere ha l’opportunità di imparare qualcosa da Aristide Malnati: “Sono molto felice che Elena possa passare del tempo, confrontarsi e imparare da una persona culturalmente sopra la media come lui…”

Aristide Malnati stimato da Luigi Mario Favoloso: “Spero di conoscerlo anch’io”

Luigi Mario Favoloso ha poi concluso questo suo post su instagram asserendo di provare una profonda stima nei confronti di Aristide Malnati, non facendo mistero di sperare di poter avere l’opportunità di conoscerlo una volta finita questa edizione de La pupa e il secchione: “Appezzo e stimo Aristide da quando ha fatto il GF Vip. Spero di avere l’opportunità di conoscerlo anche io…”