Eleonora Daniele e la battaglia di un collega: “Tumore tra i più brutti”

Storie Italiane: Anthony Peth e la lotta contro il tumore alle ossa che ha sconfitto

Si è chiusa con una toccante intervista di Anthony Peth la puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, mercoledì 27 aprile 2022, come sempre nella tarda mattinata di Rai1. Anthony, per chi non lo conoscesse, è un giovane conduttore che il pubblico ha avuto modo di vedere più volte nel piccolo schermo, come spieghiamo meglio nel terzo paragrafo. La sua giovinezza è stata segnata purtroppo da una terribile esperienza, ossia la lotta contro un osteosarcoma, un tumore delle ossa, che lo ha colpito ad un ginocchio.

Il cancro alle ossa si può sconfiggere. Oggi sono qui per lanciare un messaggio di rinascita

ha dichiarato, continuando: “L’osteosarcoma è uno dei tumori ossei più brutti che si manifesta con un dolore lancinante”.

Eleonora Daniele e il drammatico racconto di Anthony Peth “Ecco come ho affrontato la malattia”

“I primi sintomi dell’osteosarcoma si manifestano soprattutto di notte, con gli arti che cedono” ha raccontato il giovane conduttore intervistato da Eleonora Daniele.

Per non preoccupare i miei genitori ho sempre sopportato in silenzio i dolori che avevo. Grazie ai medici dell’AISOS, quando ho scoperto la malattia sono riuscito a lottare

ha dichiarato, non nascondendo che la battaglia è stata molto lunga ed è durata tre anni: dopo il manifestarsi dell’osteosarcoma al ginocchio, infatti, la malattia si è estesa con delle metastasi polmonari. “Ho subìto vari interventi, i medici mi sono rimasti sempre accanto” ha confessato, facendo commuovere Eleonora, che oggi ha aggiornato i telespettatori anche sulle condizioni di Stefano Tacconi.

Chi è Anthony Peth, il conduttore che ha sconfitto un tumore osseo

Conosciamo meglio l’ospite di Eleonora Daniele. Anthony, il cui vero nome è Antonio Petretto, è nato ad Alghero il 23 giugno del 1985: ha quindi quasi 37 anni. Dopo la laurea in Lettere con indirizzo spettacolo e linguaggi multimediali, ha lavorato come aiuto regista in Rai, prima di approdare su La7 alla conduzione delle esterne di Gustibus, dove è rimasto per tre edizioni. Nel 2016 ha condotto Top Music su Sky, mentre tre anni dopo è stato il volto di People su RaiPremium e Rai2. E’ di due anni fa, invece, la sua esperienza alla guida di Chef in campo, su SportItalia, e Trend, in onda su La5.