Come sta Stefano Tacconi? Aggiornamenti dal medico a Storie Italiane

Stefano Tacconi, condizioni di salute: notizie di oggi nel programma condotto da Eleonora Daniele

Ancora segnali di miglioramento per l’ex portiere colpito da un aneurisma, ricoverato da sabato scorso presso l’ospedale di Alessandria, dal quale anche oggi, durante la diretta di Storie Italiane, si è collegato il Dottor Andrea Barbanera (nella foto in alto), per dare gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Novità importanti non ce ne sono ma piccole novità positive si

ha premesso il medico ai microfoni dell’inviato Maurizio Licordari, continuando: “Continua a fare piccoli movimenti, ogni tanto apre anche gli occhi spontaneamente”.

“Fatti passi avanti”, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’ex portiere a Storie Italiane

Sempre intervistato dall’inviato della trasmissione condotta da Eleonora Daniele, il medico che sta seguendo Stefano Tacconi dopo l’emorragia cerebrale ha dichiarato:

Per prudenza ricordo ancora che questi sono giorni importantissimi, ma la stazionarietà dei parametri ci permette di iniziare ad alleggerire ulteriormente la sedazione, da smaltire in modo naturale, quindi gradualmente.

“Solo fra qualche giorno potremo avere una condizione clinica delle sue reali condizioni” ha poi concluso. Intervenendo dallo studio, Alessandro Cecchi Paone ha chiesto se i piccoli movimenti che Stefano riesce a fare possono essere considerati la prova dell’assenza di danni neurologici molto gravi. Rispondendo al giornalista, il dottore ha spiegato che effettivamente è così ma che bisogna attendere per sicurezza ancora qualche giorno poiché il rischio paralisi non è del tutto passato purtroppo.

Storie Italiane, Maria Teresa Ruta in collegamento: “Tanti programmi fatti con Stefano Tacconi”

Intervenuta in collegamento anche oggi, Maria Teresa Ruta a Storie Italiane ha ricordato i suoi trascorsi in tv con l’ex calciatore e portiere, rivelando: “Abbiamo fatto insieme tante trasmissioni, addirittura una volta abbiamo anche ballato”. Maria Teresa si è poi detta convinta che l’affetto che in questi giorni sta avvolgendo tutta la famiglia Tacconi, sia un affetto proveniente da tutto il popolo sportivo italiano: “E’ nato a Perugia ed ha indossato per tanti anni la maglia della Juve, ma è comunque un simbolo non solo della Nazionale ma di tutti i grandi sportivi italiani” ha asserito.

Anche ieri, come già accennato, Eleonora Daniele e i suoi ospiti hanno seguito l’evolversi della situazione sulle condizioni di salute di Stefano.