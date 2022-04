Elisa Isoardi ha un nuovo fidanzato? “Gira voce che…” Gossip di Diva e Donna

Elisa Isoardi ha un nuovo fidanzato? L’ultimo gossip di Diva e Donna

Ogni settimana sul magazine Diva e Donna viene pubblicata una rubrica di gossip in cui vengono dati succosi retroscena sui vip più popolari del momento. Sull’ultimo numero del settimanale le attenzioni sono state poste tutte sull’ultima conduttrice de La prova del cuoco, la quale è già da un po’ che non presenta un programma tutto suo in Tv. E in questa occasione è stato rivelato che pare abbia trovato finalmente l’amore dopo diverso tempo:

“Gira voce che la conduttrice, ex di Matteo Salvini, sia molto serena anche per un altro motivo: da un po’ avrebbe un nuovo cavaliere…”

La conduttrice ha trovato nuovamente l’amore? Escluso il ritorno di fiamma con Alessandro Di Paolo

Successivamente sempre il magazine Diva e Donna, dopo aver rivelato che Elisa Isoardi pare abbia ritrovato il sorriso al fianco di un misterioso cavaliere, ha anche colto l’occasione per mettere le cose in chiaro su un’altra questione. Difatti il settimanale di gossip ha tenuto a precisare che questo fantomatico fidanzato della conduttrice, la quale è al centro dei rumor sul suo futuro in Tv, non sarebbe la sua vecchia fiamma, come molti potrebbero pensare: “Pare abbia un cavaliere, ma no…Non si tratta di un ritorno di fiamma con l’ex storico, Alessandro Di Paolo…” Chi sarà quindi questo uomo che sarebbe riuscito a far breccia nel cuore della popolare presentatrice?

Elisa Isoardi presto in Rai: arriva la conferma anche dal magazine Diva e Donna

Il settimanale edito da Cairo Editore ha poi confermato tutti i rumor sull’imminente ritorno in Tv della conduttrice alla guida di un programma tutto suo in Rai:

“Se tutto va bene presto la rivedremo in Rai con un programma tutto per sè dopo l’addio a La prova del cuoco…”

Quale programma potrebbe condurre non è dato però saperlo, anche se i rumor si sono sprecati in tal senso. Tuttavia il settimanale è certo che la forma strepitosa mostrata dalla presentatrice sui social sia legata proprio al suo ritorno in Rai con un programma tutto suo dopo un periodo in cui è stata ferma.