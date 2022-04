Elisa Isoardi torna in Rai? E’ ancora mistero sul programma che farà

Nuove indiscrezioni sul futuro in televisione dell’ex conduttrice de La prova del cuoco

Si parla dal tempo del ritorno in tv di Elisa Isoardi, che non ha un programma suo ormai da due stagioni. Recentemente alcuni rumors la volevano alla guida di una nuova trasmissione estiva, sul primo canale della Rai, da trasmettere nella fascia oraria attualmente affidata a Unomattina in famiglia, quindi il sabato e la domenica, da giugno ad agosto, ma ancora non si è capito se la cosa si concretizzerà o meno. Oggi, però, Dagospia, sempre informatissimo sui retroscena riguardanti programmi e personaggi, ha lanciato una nuova indiscrezione: Elisa potrebbe condurre un programma girato in esterna, da trasmettere su Rai2. Scopriamo qualche dettaglio in più nel secondo paragrafo.

Cosa si vocifera sul nuovo programma che Elisa Isoardi potrebbe condurre su Rai2

Secondo il sito menzionato nel paragrafo precedente, la trasmissione in onda su Rai2 che potrebbe essere affidata all’ex concorrente di Ballando con le stelle e L’isola dei famosi andrebbe in onda nel weekend, non sappiamo se il sabato, la domenica o entrambi i giorni: per ora l’unico dettaglio svelato da Dagospia è, appunto, la collocazione nel fine settimana e la registrazione in esterna. In realtà, anche se nell’articolo si parla in modo generico di weekend, il titolo del trafiletto recita “Elisa punta alla domenica mattina di Rai2”, dunque la collocazione del programma potrebbe effettivamente essere quella della mattina festiva.

Elisa Isoardi, non solo l’approdo su Rai2: circolate anche altre indiscrezioni sul suo futuro

Come anticipato nel primo paragrafo, per la conduttrice piemontese ultimamente non si è parlato solo della possibilità che le venga affidato, nel periodo estivo, un nuovo programma in onda il sabato e la domenica mattina su Rai1, bensì anche dell’ipotesi che possa tornare alla guida di un programma che anni fa le ha regalato parecchie soddisfazioni in termini di ascolti: trattasi di Linea Verde che, stando ad un rumor trapelato nelle precedenti settimane, dalla prossima stagione potrebbe condividere con l’attuale padrone di casa Beppe Convertini. Insomma, di voci sul futuro in tv della bella Elisa ce ne sono state diverse ultimamente: quali di queste si concretizzeranno realmente? Magari sapremo finalmente qualcosa di certo quando verranno presentati i palinsesti Rai della prossima stagione tv.