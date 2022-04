Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio: “Pronta a tornare con nuovi progetti”

La showgirl pronta a tornare in pista: in arrivo belle novità per la ex gieffina

Per Elisabetta Gregoraci è arrivato il momento di tornare in pista. La ex concorrente del GF Vip, come ogni estate sarà al timone di Battiti Live, il programma musicale dell’estate in onda come da tradizione sulle reti Mediaset. Ma non sarà l’unica avventura per la conduttrice originaria di Soverato, che intervistata dal settimanale Chi, ha aperto il cuore e si è raccontata alla rivista di Alfonso Signorini, parlando appunto anche di progetti in arrivo e di quelli già andati in archivio. E non mancheranno le sorprese per quanto riguarda i prossimi mesi:

Nell’ultimo anno ho fatto tante cose, campagne pubblicitarie, sono stata testimonial di scarpe, di vestiti, gioielli. Tra poco ripartirà la macchina di Battiti Live, l’appuntamento musicale dell’estate, poi ho altri progetti televisivi che prenderanno il via in futuro

ha confessato la ex moglie di Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e la rivelazione a sorpresa sul figlio: “E’ iniziato il periodo dei primi amori”

Dall’amore tra la ex gieffina e il famoso imprenditore è nato il figlio Nathan Falco, divenuto una star social nel periodo da concorrente del GF Vip della mamma. Intervistata da Chi, la conduttrice calabrese ha ammesso come ormai il piccolo di casa sia entrato nella delicata fase della vita in cui si iniziano a scoprire le bellezze del gentil sesso: “Mi sa che è iniziato il periodo dei primi amori, da qualche mese vedo arrivare cuori sul suo telefonino, il sabato esce a mangiare la pizza con gli amici: credo che Nathan abbia scoperto le ragazze, al suo compleanno erano quasi tutte femmine” – ha confessato la presentatrice e amica di Alfonso Signorini – .

La conduttrice ricorda l’esperienza nella casa: “Mi arrivano ogni giorno foto e messaggi”

Già famosissima, grazie all’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip la splendida Elisabetta Gregoraci è riuscita ad entrare anche nel cuore di milioni di giovani, che hanno imparato a conoscerla ed apprezzarla osservandola 24 h su 24. Ancora oggi l’affetto dei fan e i ricordi della casa riaffiorano nella mente dell’ex moglie di Briatore, che di recente ha chiarito come stanno le cose con l’imprenditore: “Mi arrivano ogni giorno foto e messaggi, lettere di persone che mi ringraziano”.