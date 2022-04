Elodie, clamoroso ritorno di fiamma con Marracash? Spunta un indizio

I due cantanti tornano insieme? Svolta nel rapporto tra Elodie e Marracash

Negli ultimi anni la coppia formata da Elodie e Marracash è stata certamente una di quelle più apprezzate dal pubblico giovanile. I due cantanti hanno infatti mandato avanti per circa due anni una bellissima storia d’amore che però è naufragata lo scorso autunno. Da qualche settimana però sono tornate a rincorse delle voci riguardanti proprio un possibile ritorno di fiamma tra i due cantanti, che sono stati avvistati insieme. Il settimanale Chi ha rilasciato delle nuove indiscrezioni proprio riguardanti gli artisti: il magazine diretto da Alfonso Signorini, pubblica le foto di un incontro sotto casa di lei tra l’ex allieva di Amici e il rapper che, con il loro amore hanno attirato la simpatia di milioni di persone. Ai tempi della separazione sembrava che il motivo del possibile addio tra i due fosse riconducibile alla mancata convivenza. Ora però le cose sembrano essere cambiate.

Ecco cosa è cambiato tra gli artisti

Sempre secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla rivista Chi i due cantanti si erano detti addio per un progetto di vita che non sembrava combaciare. Qualcosa, però, adesso sembra essere cambiato. “Stessa casa, stesso amore”, scrive il settimanale che ha pizzicato il rapper sotto casa della cantante lanciata da Amici mentre le restituiva il cellulare che, probabilmente, aveva lasciato a casa sua. Non sembrano esserci troppi dubbi per il giornale diretto da Alfonso Signorini, che è ormai certo della scintilla riscoccata tra Elodie e Marracash. La cantante nelle foto è apparsa sorridente con le sue lunghe treccine mentre Marracash era in attesa della ex fidanzata (che tanto ex non sembra essere).

Marracash ed Elodie in silenzio: nuovo segnale di una scintilla riscoccata?

Dopo la recente polemica con Bianca Guaccero per Elodie è tempo di ascoltare le ultime voci riguardanti il possibile ricongiungimento con Marracash. Dalle parti ancora nessuna dichiarazione e filtra il silenzio più assurdo. Questo però potrebbe anche essere un chiaro segnale sul ritorno di fiamma tra i due cantanti, che ormai sono stati anche pizzicati da prove fotografiche. La storia che sembrava aver avvicinato la cantante a Davide Rossi dunque sembra già terminata nel dimenticatoio.