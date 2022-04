Ema Stokholma vita privata: età, altezza, origini, fidanzato, instagram, radio

Chi è Ema Stokholma: origini, età, altezza e peso della conduttrice radiofonica e televisiva

E’ una delle voci più amate in radio che ascoltiamo, o forse è il caso di dire ‘vediamo’ spesso anche in tv quella di Ema Stokholma. Classe 1983, è nata in Francia, precisamente a Romans-sur-Isère, il 9 dicembre. All’anagrafe il suo vero nome è Morwenn Moguerou. Oggi trentottenne, la conduttrice è uno dei pilastri di Radio 2. Pur avendo origini francesi, possiede la cittadinanza italiana. La sua altezza è di 1 metro e 75 centimetri, mentre il suo peso è di 60 chili.

Ema Stokholma fidanzato: la storia con il rapper Gemitaiz poi naufragata

Per quanto riguarda la vita sentimentale la conduttrice di Radio 2 al momento pare sia single, ma in passato è stata fidanzata con Gemitaiz, famoso rapper. La storia di Ema Stokholma con il suo ex è finita qualche anno fa e, come leggiamo su DonnaPop. A tal proposito ha dichiarato: “È da due anni che sono single, prima avevo un ragazzo francese che mi ha spezzato il cuore, ora ho solo un toy boy”.

Ex fidanzato a parte, Ema in alcune interviste non ha nascosto retroscena privati sulla sua vita, in particolare sul difficile rapporto con la mamma che, stando a quanto ha dichiarato, era una donna violenta e la picchiava. La sua storia la dj l’ha messa nera su bianco in un libro intitolato ‘Per il mio bene’.

Ema Stokholma: profilo instagram, carriera in tv e conduzione del Concerto ‘Tocca a noi-Musica per la pace’

Come già detto, Ema Stokholma è la voce ufficiale di Radio 2, non a caso in passato l’abbiamo vista e ascoltata commentare, tra le altre cose, il Festival di Sanremo dal vivo. E’ stata inoltre alla guida di PrimaFestival, la striscia quotidiana che nel 2020 ha preceduto le cinque serate della kermesse canora condotta da Amadeus, che ha timonato dal red carped del Teatro Ariston. Stasera sarà invece alla conduzione di Tocca a noi-Musica per la pace, concerto che andrà in onda su Rai3 in prima serata e che la vedrà protagonista assieme al giornalista Daniele Piervincenzi e all’amica di sempre Andrea Delogu. Su instagram ha un profilo seguito da 302mila followers.