Enrico Papi sugli ascolti di Big Show: “Cambiare giorno? No, voglio Don Matteo!”

Big Show, il conduttore dopo i bassi ascolti spiazza: “Cambiare giorno? No, voglio scontrarmi con Don Matteo”

Enrico Papi è stato ospite della puntata di questo sabato 23 aprile di Tv Talk, ed ovviamente non si è potuto non parlare dei bassi ascolti del suo programma di Canale 5 che giovedì scorso è stata triplato negli ascolti dalla fiction di Rai1 nell’ultima puntata con Terence Hill. Il conduttore prima ha esordito con una battuta autoironica:

“Ieri sera è stato un grande successo perché ho arginato Don Matteo, poteva fare il 30% di share.”

(Il programma di Rai3 è registrato il venerdì). E poi alla domanda diretta se visti i bassi ascolti volesse cambiare giorno di messa in onda, senza alcun dubbio ed in maniera schietta ha ammesso:

“Tornare a venerdì o cambiare giorno? No, voglio continuare a scontrarmi con Don Matteo!”

Enrico Papi confessa a Tv Talk: “Spero di far capire alla gente che so emozionarmi”

Oltre alle battute schiette e autoironiche, il conduttore tra gli ospiti nel salotto di Rai3 ha anche commentato seriamente i bassi ascolti del suo programma. Dopo aver tranquillamente ammesso che il suo Big Show è stato un esperimento non riuscito, ha confessato:

“Sono storie in cui mi emoziono e spero di far capire alla gente che so anche trattare altre tematiche e so anche commuovermi ed entrare nella psicologia delle persone.”

aggiungendo che in una televisione in cui tutto dalle trasmissioni ai reality si basano su personaggi Vip portare al centro di un programma gente comunque è rivoluzionario: “Interessante sarebbe riportare il people show le persone comuni al posto dei vip lì forse ci sarebbe più verità”

Il condurre si sbilancia: “Condurre l’Isola? Mi piacerebbe ma Ilary è bravissima”

Sempre durante la sua chiacchierata nel programma di Rai3 di Massimo Bernardini, ad Enrico Papi è stata posta anche la ‘domanda social’ ovvero se gli piacerebbe condurre un reality estremo come L’Isola dei famosi. Il conduttore ha risposto in modo affermativo, sottolineando però che il reality ha già una conduttrice, Ilary Blasi, bravissima e perfetta per il ruolo. Mentre infine sui suoi sostituiti nel programma di Tv8, Name That Tune, si è detto contento per i nuovi conduttori Ciro Priello e Fabio Balsamo concludendo: “Sono orgoglioso che Tv8 abbia investito su un mio prodotto che ho scritto io.”