Ospiti di Tv Talk, puntata del 23 aprile: Enrico Papi tra i protagonisti

Tv Talk anticipazioni: Enrico Papi tra gli ospiti della puntata del 23 aprile

Come ogni sabato, anche il 23 aprile, Tv Talk va in onda con un ricco parterre. Nella trasmissione di Massimo Bernardini che commenta la settimana televisiva con personaggi e programmi tra gli ospiti ci sarà anche Enrico Papi. Il conduttore che solo di recente è ritornato a Mediaset è attualmente al timone della nuova edizione di Big Show. Il programma non sta ottenendo degli ottimi ascolti, le prime due puntate andate in onda di venerdì non hanno brillato e ieri, con la puntata spostata al giovedì in concorrenza con il colosso Don Matteo 13 nella puntata di oddio di Terence Hill, hanno visto un impressionante divario con il programma seguito da 1.728.000 spettatori e il 10.4% di share mentre la fiction ha ottenuto il triplo con 6.093.000 gli spettatori e il 28.8% di share.

Massimo Bernardini: svelato tutti gli ospiti del suo salotto nella prossima puntata

E l’elenco degli ospiti di Tv Talk del 23 aprile continua con altri personaggi del mondo dello spettacolo. Nel salotto di Rai3 interverranno l’attrice Cristiana Capotondi, il conduttore di Che ci facci qui Domenico Iannacone, ed Elisa Vianello psicologa e psicoterapeuta tra i protagonisti del nuovo reality in onda sul Nove Come Una Volta- Un amore da favola ed infine interverrà anche la nota scrittrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Barbara Alberti. Nella trasmissione troveranno spazio anche come sempre gli opinionisti che in questa puntata saranno i giornalisti Riccardo Bocca, Giorgio Simonelli, Marta Cagnola e Francesco Canino.

Tv Talk puntata del 23 aprile: anticipazioni su ospiti, opinionisti e argomenti

Elencati tutti gli ospiti e gli opinionisti che interverranno nella prossima puntata del talk di Massimo Bernardini con Silvia Motta, Cinzia Bancone e Sebastiano Pucciarelli e tutti gli analisti non resta che augurarci che il conduttore dopo lo stop di una settimana sia guarito dal Covid e presente in studio. Per quanto riguarda gli argomenti, invece, si parlerà delle fiction e dei reality attualmente in onda oltre che dei programmi storici e più recenti incentrati sulle dediche come Carramba che sorpresa condotto dall’indimenticata Raffaella Carrà a Il treno dei desideri di Antonella Clerici fino all’ultimo in ordine di tempo Canzone Segreta, condotto da Serena Rossi di cui è incerta la seconda edizione.