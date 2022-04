Enrico Papi: tutti i momenti belli e brutti della sua lunga carriera

Sarabanda: è questo il grande successo del conduttore romano

Enrico Papi è uno dei conduttori più amati ed apprezzati dai numerosi telespettatori. Nella sua lunga carriera ha condotto tantissimi programmi di successo, ma anche i flop non sono purtroppo mancati. Uno dei suoi programmi cult è senza ombra di dubbio Sarabanda, che ha incollato milioni e milioni di telespettatori allo schermo. C’è da segnalare che proprio in quella fascia Italia 1 non ha più raggiunto certi risultati Auditel.

Enrico Papi e i suoi momenti difficili in Tv: tra i suoi programmi flop c’è Top One



Purtroppo per il conduttore non si sono stati solo programmi di grande successo. Difatti si segnala che negli ultimi anni a Mediaset, prima del suo passaggio a Tv8, ha condotto trasmissioni che non hanno ottenuto risultati eccellenti, come Top One. Proprio questo show non è rimasto impresso agli spettatori a casa. Si fa presente che inoltre una delle puntate meno viste in assoluto ha ottenuto meno del 2% di share su Italia 1. In quegli anni ci sono stati altri programmi che non hanno soddisfatto i dirigenti Mediaset: Jackpot – Fate il vostro gioco, Il colore dei soldi.

Quando il presentatore è andato a vivere a Miami per staccare dalla Tv…



Dopo questi programmi in cui non ha ottenuto i risultati sperati Enrico Papi ha deciso di prendersi una pausa e trasferirsi con tutta la famiglia a Miami. Proprio nella città americana è riuscito a riflettere e riprendere in mano la sua vita mettendosi nuovamente in carreggiata. Difatti il conduttore è tornato dopo un po’ di tempo nella Tv che conta partecipando al talent show vip Tale e Quale Show. Proprio in quel programma ha ottenuto un grandissimo successo.

Enrico Papi, la sua rinascita a Tv8 e il suo ritorno su Canale 5: il riscatto



Dopo il grande successo ottenuto nello show di Carlo Conti, il conduttore è stato scelto da Sky come volto del nuovo canale Tv8. Proprio su quella emittente ha condotto trasmissioni di grande successo: Guess My Age (tutt’ora in onda con Max Giusti), La notte dei record e Name That Tune. E qualche anno dopo il popolare conduttore è tornato a Mediaset alla conduzione di due grandissime trasmissioni: Scherzi a parte e da domani sera Big Show.