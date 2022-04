Estefania Bernal smascherata: non ha aiutato Licia a diventare leader (VIDEO)

L’Isola dei Famosi, Licia Nunez ha ragione: la sua rivale è stata smascherata (VIDEO)

Nella puntata del daytime del reality show andata ieri su Canale 5 Estefania Bernal ha puntato il dito contro la sua compagna d’avventura, asserendo di averla aiutata a diventare leader. E a correre in sostegno della modella ci ha pensato Alessandro Iannoni, il quale le ha dato ragione: “Ha chiesto a tutti di diventare leader e l’abbiamo aiutata…” Ma le cose saranno andate davvero così? A quanto pare no perchè sul web è stato pubblicato un video in cui è stato provato che la naufraga di origini argentine non avrebbe aiutato la compagna d’avventura (il video è disponibile dopo il secondo paragrafo).

Estefania Bernal sbugiardata: il video prova che non ha aiutato la sua compagna d’avventura a diventare leader

Nel suddetto video pubblicato su twitter si nota come la concorrente argentina de L’Isola dei Famosi non solo non ha aiutato in alcun modo Licia Nunez a diventare leader, ma si vede chiaramente che ha mollato la presa nella prova resistenza solo perchè ad un certo punto non ha avuto più energie (le sue urla di dolore testimoniano il fatto che non si sia per nulla scansata in quella prova, anzi). Ovviamente sui social l’hanno già ampiamente criticata, asserendo che non sarebbe neppure la prima volta che direbbe una bugia. Verrà fatta chiarezza stasera in puntata su tutta questa faccenda? Ilary Blasi mostrerà questo video in diretta?

Nel video della prova leader estefania fa anche l'urletto di quella che ha dolore e la faccia contrita perché stanca davvero brava come attrice sei una bugiarda che con la scusa che nn sa L'italiano manipola le parole #isoladeifamosi #isola pic.twitter.com/oIbUedvOVM — Black1_soul (@Bianconera1897) April 21, 2022

Isola dei Famosi anticipazioni: ecco chi rischia di essere eliminato

Stasera Ilary Blasi annuncerà chi verrà eliminato dal reality show. E un po’ tutti i sondaggi circolati online fino a questo momento hanno dato un risultato chiaro e netto. Difatti pare che stasera a rischiare maggiormente di tornare in Italia sia proprio la coppia composta da Estefania e Roger. I due purtroppo non hanno mai convinto del tutto gli spettatori a casa e determinate loro azioni non sono state per nulla apprezzate. Andrà davvero così? Oppure ci sarà un clamoroso colpo di scena? D’altronde è la stessa conduttrice che dice sempre: “Tutto può cambiare…” Intanto prima dell’eliminazione con tutta probabilità la modella dovrà confrontarsi con Licia Nunez, con la quale ha avuto una pesante discussione in queste ultime ore.