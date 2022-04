Isola dei Famosi, anticipazioni stasera 22 aprile: liti, eliminazioni e sfide

Anticipazioni L’Isola dei Famosi: nervi tesissimi tra i naufraghi in Honduras

Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. Una puntata che prevede colpi di scena a raffica, e non sempre positivi. Difatti ci sarà anche un’eliminazione a sorpresa. Questi sono stati giorni particolarmente complicati per i naufraghi, i quali hanno litigato continuamente. I più ‘belligeranti’ sono stati da una parte i fratelli Tavassi e dall’altra Blind e Roger. Ci sono state anche delle incomprensioni tra Estefania Bernal e Licia Nunez, la quale potrebbe stasera rischiare seriamente di finire in nomination, visto che molti hanno espresso perplessità nei suoi confronti. Ovviamente con tutta probabilità stasera la conduttrice li metterà gli uni di fronte agli altri, nella speranza si chiariscano.

Nuove sfide nel reality show di Ilary Blasi: chi sarà il nuovo leader?

Nella puntata di stasera dell’Isola dei Famosi ovviamente ampio spazio verrà dedicato anche alle prove. Difatti i naufraghi dovranno affrontare sia la prova ricompensa che quella per decretare il nuovo leader. Si ricorda che il naufrago che vincerà questa sfida sarà immune dalle nomination e in più potrà scegliere chi tra gli altri concorrenti dovrà andare a rischio eliminazione. Una scelta difficile che potrebbe portare diversi malumori all’interno del gruppo, che stasera si riunirà visto che le tribù verranno sciolte definitivamente. Si segnala inoltre che anche Carmen Di Pietro dovrà sostenere una prova legata alla lingua italiana. E se la showgirl dovesse vincere questa sfida farà guadagnare una bella ricompensa a suo figlio Alessandro Iannoni.

Isola: ci saranno due eliminazioni stasera, ma un naufrago rimarrà in gioco a Playa Sgamada

Ci saranno anche due eliminazioni stasera. Difatti ci sarà una nomination flash che decreterà chi tra i naufraghi dovrà abbandonare la Palapa e approdare a Playa Sgamada. L’altra nomination invece decreterà chi tra Ilona Staller, Nick Luciani, Marco Senise e la coppia composta da Estefania e Roger dovrà per sempre abbandonare il gioco e tornarsene seduta stante in Italia. Purtroppo quasi tutti i sondaggi circolati online in questi ultimi giorni condannano i due fidanzatini, che in effetti non sono mai riusciti a conquistare del tutto le simpatie del pubblico a casa. Ovviamente però niente è ancora detto e da qua alla puntata di stasera tutto potrebbe cambiare.