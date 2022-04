ESC, tensione Laura Pausini-Alessandro Cattelan? Dagospia rincara la dose

Eurovisione Song Contest 2022: nervi tesi tra i due conduttori? Parla Dagospia

Da quando al Festival di Sanremo sono stati ufficializzati i volti dei conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022, ovvero Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, su due di loro ne sono state dette di ogni tipo. In particolare si tratta di Laura Pausini e Alessandro Cattelan che secondo molti non andrebbero decisamente d’accordo. I diretti interessati hanno sempre scelto perlopiù la via del silenzio, per evitare polemiche inutili alle quali tutti e due non sono mai stati interessati. Altre volte invece, soprattutto per quanto riguarda Laura Pausini, è stata smentita ogni voce che parlava di possibili attriti tra i due. Adesso però la questione torna a galla grazie a Dagospia. Secondo il portale nonostante i due provino a smentire in realtà le tensioni continuano. Queste le parole di Giuseppe Candela sull’argomento:

“Il problema resta. Le riunioni sono infuocate. Ritardi, problemi organizzativi, scalette non chiuse e chi più ne ha più ne metta”.

Grandi novità per l’Eurovision Song Contest 2022

Accantonate le polemiche che ruotano ormai incessantemente attorno a Laura Pausini e Alessandro Cattelan scopriamo le ultime novità sull’evento musicale seguito da tutta l’Europa. La 66esima edizione com’è noto si svolgerà dal 10 al 14 maggio 2022 al Palasport Olimpico di Torino. Questa sarà la terza volta che l’Eurovision Song Contest si svolge in Italia dopo le edizioni del 1965 e del 1991. Grande è l’attesa soprattutto per il 14 maggio, giorno della finale. Intanto la Rai sta scaldando i motori con grandi novità. Tra queste una delle più importanti riguarda la trasmissione dell’evento in 4K per la prima volta. Oltre ai canali già previsti in cui sarà possibile seguire l’evento, da Rai1 a Raiplay a Rai Radio 2, ci sarà dunque la possibilità, totalmente nuova, di seguirlo su Rai4K (canale 210 di Tivùsat).

Periodo ricco per Laura Pausini: dall’evento musicale al film sulla sua vita

La conduzione dell’Eurovision per Laura Pausini sarà un grande banco di prova che la vedrà in una veste diversa rispetto a quella nella quale i fan sono abituati a vederla o, meglio, a sentirla. E mentre la cantante cerca di gestire l’ansia per l’evento, il periodo di novità non si ferma. Infatti oltre all’Eurovision Song Contest Laura Pausini ha debuttato su Amazon Prime Video con il film sulla sua vita dal titolo “Piacere di conoscerti”.