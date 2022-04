Fabrizio Corona risponde per le rime a Fedez: “Mi disgusta un certo sistema”

Fabrizio Corona senza freni: “Io non ce l’ho proprio con nessuno”

In queste ultime ore Belen Rodriguez è stata ospite nel programma web di Fedez. Ed in questa occasione il popolare rapper si è domandato come mai l’ex della showgirl argentina ce l’abbia tanto con lui, visto che non ha mai perso occasione per lanciargli frecciatine velenose. Ovviamente la replica dell’ex fotografo dei vip non è tardata ad arrivare tramite il profilo instagram di suo figlio. Cosa ha detto? Ha rivelato di non avercela proprio con nessuno, non nascondendo però il fatto di non sopportare per nulla un determinato sistema in cui sarebbe finito il marito di Chiara Ferragni:

“Partiamo dal presupposto che non ce l’ho con nessuno. Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una tal ‘bolla’. Tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla…”

Fedez e la spiegazione dell’ex fotografo dei vip: “Esercito il mio diritto a dire la mia sui miei social”

Fabrizio Corona, sempre in questo suo intervento su instagram, ha poi tenuto a fare un’altra importante precisazione. Difatti quest’ultimo ha voluto rivelare al popolare rapper che ha sempre esercitato il suo diritto di esprimere sui social la sua opinione sui fatti più rilevanti, come tra l’altro ha sempre fatto lui:

“Come fai tu, esercito il mio diritto a dire la mia sui miei social. Sui quali vedo che sei ben informato!”

L’uomo, il quale ha criticato i genitori di Sophie Codegoni, ha inoltre voluto sferrare un’altra frecciatina velenosa nei confronti dell’amato artista: “Ultima cosa, i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare….”

L’ultimo affondo dell’ex di Belen Rodriguez: “A processo te lo spiego meglio”

L’ex fotografo dei vip ha poi pubblicato su instagram un articolo in cui è stato rivelato che pare sia stato trascinato in tribunale dai Ferragnez con l’accusa di diffamazione. E nella didascalia del suddetto articolo l’ex di Nina Moric ha quindi dichiarato di voler spiegare meglio il suo punto di vista a Fedez a processo, cogliendo la palla al balzo per rivelare di non vedere l’ora di poter conoscere dal vivo Chiara Ferragni: “A processo te lo spiego meglio. Non vedo l’ora di conoscere la Ferry…”