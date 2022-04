Federica Brignone sciatrice: vita privata, età, fidanzato, instagram, Olimpiadi

Chi è Federica Brignone, la sciatrice oggi pomeriggio protagonista di un’intervista a Verissimo

Si racconterà faccia a faccia con Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 16 aprile, la famosa sciatrice. Aspettando, quindi, di seguire l’intervista, scopriamo qualcosa sulla sua vita privata. Nata a Milano nel 1990, ha 32 anni. La sua altezza è di 1 metro e 67 centimetri, mentre il suo peso dovrebbe essere di circa 57 chili. E’ popolare per essere la sciatrice italiana più vincente della storia! La passione per lo sport sulla neve l’ha ereditata dai suoi genitori: sua mamma, Maria Rosa Quario, è infatti un’ex sciatrice di alto livello, mentre suo padre, Daniele Brignone, è un maestro del medesimo sport.

Vita privata e carriera della sciatrice ospite a Verissimo: profilo instagram, fidanzato, Olimpiadi

Federica Brignone ha esordito nel Circo Bianco nel 2005, partecipando ad uno slalom gigante. L’anno successivo ha debuttato nella Coppa Europa e in seguito in quella del mondo, con 49 podi e ben 20 vittorie. Alle Olimpiadi ha vinto 3 medaglie: un argento in slalom a Pechino nel 2022 e un paio di bronzi in slalom gigante a Pyeongchang, anno 2018, e combinata a Pechino, anno 2022.

Dal sito SoloGossip scopriamo che è fidanzata: il compagno è uno sciatore ma non fa parte della Coppa del mondo di sci: “Ci frequentiamo da più di un anno e sono felice perchè è una persona fantastica” ha dichiarato a tal proposito.

Su instagram ha un profilo seguito da circa 250mila followers.

Verissimo, anticipazioni dell’intervista di Federica Brignone: “La mia carriera non è finita”

Dell’intervista rilasciata nel programma condotto da Silvia Toffanin che andrà in onda oggi pomeriggio, nelle scorse ore sono uscite in rete alcune anticipazioni. “La mia carriera non è ancora finita, ma per il momento non penso a cosa farò dopo. Spero di continuare a vincere” ha dichiarato Federica, come scopriamo da Leggo. “Non so ancora per quanto tempo andrò avanti, voglio lavorare anno per anno senza avere l’ansia di pensare al fatto che prima o poi debba smettere” ha aggiunto inoltre. Nell’intervista non è mancato un riferimento alla ‘rivale’ Sofia Goggia, sulla quale ha chiarito: “Non corro contro di lei, il mio rivale è il cronometro […] Non siamo amiche, siamo solo compagne di squadra nonché due grandi atlete, entrambe abbiamo ottenuto risultati incredibili riportando lo sci ad altissimo livello”.