Verissimo, ospiti sabato 16 aprile. Silvia Toffanin domenica non va in onda

Tutti i volti di Verissimo: dai ragazzi di Amici ai protagonisti de L’Isola dei Famosi

Verissimo torna alla collocazione originaria dell’unico appuntamento settimanale con il sabato pomeriggio sempre a partire dalle 16:30 su Canale5. Nonostante le puntate ridotte, però, Silvia Toffanin è pronta ad accogliere tantissimi volti dello spettacolo e non solo. Come si apprende da comunicato Mediaset con gli ospiti di sabato 16 aprile 2022 si tornerà a dare grande attenzione allo sport. In particolare questa settimana ci sarà Federica Brignone, campionessa di sci. Spazio al mondo di Amici 21 di cui sabato sera andrà poi in onda la quinta puntata del Serale, alle 21:30 circa. Interverrà dunque Stash, giudice del talent e frontman dei The Kolors, insieme ad Aisha e Crytical, gli ultimi eliminati della scuola. Infine Silvia Toffanin, terminato il Grande Fratello Vip, inaugura uno spazio dedicato a L’Isola dei Famosi. Ci saranno l’opinionista Vladimir Luxuria e l’ex naufraga Roberta Morise.

Silvia Toffanin tra sport, talent e reality

Dopo aver intervistato tutti i volti di Amici 21 Silvia Toffanin accoglierà l’ultimo. Si tratta di Stash che per il secondo anno siede nella giuria del talent di Canale5. Oltre a raccontare il bis di quest’esperienza il cantante parlerà dei suoi nuovi progetti musicali e personali. Infatti da poco Stash ha annunciato che diventerà papà per la seconda volta. Come ogni sabato, poi, a Verissimo ci saranno gli ultimi eliminati di Amici. Spazio dunque ai due cantanti Aisha e Crytical, rispettivamente allieva di Lorella Cuccarini e di Anna Pettinelli. Entrambi ripercorreranno il loro percorso nella scuola e parleranno dei progetti futuri. Mentre lui svetta con il singolo “Le mie parole sono armi” lei è stata scelta dagli One Republic per un duetto. Come già detto ci sarà poi la campionessa di sci Federica Brignone, l’opinionista de L’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria e l’ex naufraga Roberta Morise.

Domenica 17 aprile in onda Verissimo – Le Storie

Nonostante gli ultimi ascolti vincenti, tenuti per tutta la stagione, Verissimo termina i suoi appuntamenti domenicali. Da questa domenica, 17 aprile 2022, Silvia Toffanin andrà in onda infatti soltanto il sabato. Non si sa ancora se il doppio appuntamento domenicale verrà confermato nella prossima stagione televisiva ma stando agli ottimi ascolti l’ipotesi sembra molto probabile. Intanto questa domenica andrà in onda Verissimo – Le storie con alcune delle interviste più belle andate in onda nel corso della stagione.