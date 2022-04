Federica Panicucci si dimentica di Ilary Blasi: clamorosa gaffe a Mattino 5

Mattino Cinque: la conduttrice fa una gaffe dimenticandosi di ricordare l’appuntamento stasera con L’Isola

Oggi è andata in onda l’ultima puntata settimanale del programma mattutino di Canale 5. E sul finire della trasmissione Federica Panicucci ha ricordato come di consuetudine tutte le trasmissioni in onda questo weekend sui canali Mediaset. Peccato che quest’ultima si sia dimenticata clamorosamente di ricordare ai telespettatori che stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi:

“Vi diamo un po’ di appuntamenti per il weekend…Stasera Rete 4 Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado…E poi nel weekend su Canale 5 in prima serata c’è Amici, poi domani pomeriggio ci sarà anche Verissimo…”

Ovviamente la gaffe non è certo passata inosservata al pubblico a casa, che l’ha fatto subito notare sui social.

Federica Panicucci si scusa in diretta con un ospite: “Oggi in diretta è andata purtroppo così”

I problemi per la conduttrice di Mattino 5 non sono però finiti qua. Difatti poco prima di questa clamorosa gaffe su Ilary Blasi, la popolare presentatrice è stata costretta a scusarsi con un suo ospite perchè non ha potuto dargli lo spazio che avrebbe meritato:

“Mi perdoni Francesco per la lunga attesa…Oggi in diretta è andata purtroppo così, ma spero di rimediare nei prossimi giorni Francesco…”

La conduttrice, la quale giorni fa è stata messa in imbarazzo da Enrico Papi, ha poi colto la palla al balzo per rinvitare il suddetto ospite per tornare a parlare del ‘caso Andreea’: “Le chiedo ancora perdono per questa infinita attesa…Se ha piacere di tornare la rinviterei volentieri perchè ci sono tante cose che devo chiederle…”

Ascolti Mattino 5, Federica Panicucci e Francesco Vecchi sempre leader: stracciata la concorrenza

Anche la puntata di ieri del programma quotidiano mattutino di Canale 5 ha ottenuto ottimi ascolti battendo nettamente la concorrenza rappresentata da Unomattina e Storie Italiane. Difatti il programma di Canale 5 nella prima parte ha raggiunto il 18.38%, mentre nella seconda ha totalizzato il 18.24% di share. Entrambe le parti del programma è stato seguito da poco meno di un milione di telespettatori. Per tale ragione ormai non c’è un solo giorno in cui la coppia di presentatori non ringrazi il pubblico per gli ottimi ascolti ottenuti in questa stagione Tv.