Federica Panicucci messa in imbarazzo da Enrico Papi: “Mica devi indagare su di me”

Mattino 5, Federica Panicucci spiazzata da un ospite: è successo in diretta

E’ andata in onda stamattina l’ultima puntata settimanale del programma mattutino di Canale 5. E proprio nella seconda parte della trasmissione la popolare conduttrice ha intervistato Enrico Papi, il quale ovviamente ha parlato del suo ritorno in Tv stasera alla conduzione del nuovo programma Big Show, cogliendo la palla al balzo anche per dare qualche succosa anticipazione. Ad un certo punto l’ospite ha messo in imbarazzo la presentatrice domandandole se avesse un segreto nascosto: “Tu hai qualche segreto che non hai mai detto a tuo marito, a qualcuno, ad un/a amico/a?” E la padrona di casa, dopo aver manifestato tutto il suo imbarazzo, ha subito risposto a tono al suo ospite: “Adesso mica devi indagare su di me, scusa? Enrico su! Comunque no, non ce l’ho…” Ovviamente quest’ultimo ha riso di gusto.

Enrico Papi prima del suo ritorno su Canale 5 lo ammette: “E’ un programma complicato”

Successivamente l’ospite di Mattino 5, parlando nel dettaglio del suo nuovo show in onda stasera su Canale 5, non ha nascosto di credere sia stato decisamente complicato realizzarlo:

“E’ un programma difficile…C’è da ammetterlo…Proverò, se ci riesco, a rendere vip star di un grande show persone assolutamente comuni, ma a loro insaputa…”

Il popolare conduttore, il quale ha alle spalle una lunga carriera costellata da grandi successi, ma purtroppo anche da qualche flop, ha poi confessato a Federica Panicucci che ovviamente si avvarranno dell’aiuto degli amici e dei parenti per portare sul palco queste persone: “Improvvisamente dovranno in qualche modo esibirsi…Ci tengo a precisare che non sono professionisti…”

Big Show, il conduttore dà le anticipazioni sulla puntata di stasera: “Al mio fianco avrò Scintilla”

La conduttrice ha poi chiesto al collega di dare qualche anticipazione sulla puntata di stasera. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha subito fatto presente che al suo fianco avrà degli aiutanti particolari, come il popolare comico Scintilla:

“Lui mi fa davvero sorridere…Ricoprirà un po’ il ruolo di guastatore…Mi deve dare una mano nel fare le sorprese…”

Successivamente ha dichiarato che nel cast del programma ci sarà anche Cristina D’Avena, che ricoprirà il ruolo di inviata speciale: “Girerà tutta Italia…”